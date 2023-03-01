Риски есть: украинцам рассказали, что будет с энергосистемой страны весной (видео)

По словам члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, ситуация с электроэнергией в Украине стабильно идет на улучшение. Небольшой дефицит может возникать только в то время, когда на плановый ремонт будут уходить блоки атомных электростанций.

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В последующие месяцы в Украине могут возникать небольшие локальные дефициты электроэнергии, но до блэкаута дело не дойдет. Об этом рассказал член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко во время национального телемарафона в среду, 1 марта.

В прямом эфире его спросили, может ли возникнуть дефицит электроэнергии в Украине, когда завершится водополье — фаза водного режима реки, фактически наводнение, которое приходится на весну. Так как именно благодаря ему сейчас ГЭС могут вырабатывать дополнительное количество электроэнергии для нужд бытовых пользователей.

"По нашим оценкам могут возникать небольшие локальные дефициты в некоторые часы суток, но это будет только тогда, когда блоки (атомных электростанций, — ред.) будут на ремонте", — ответил Бойко.

По словам члена наблюдательного совета "Укрэнерго", ситуация с электроэнергией в Украине стабильно идет на улучшение.

"Мы восстанавливаем достаточно активно разрушенные энергетические объекты, а также некоторые генерирующие мощности. Поэтому, собственно тенденция идет к увеличению количества доступной электрической энергии", — уточнил Бойко.

Что сейчас известно о ситуации с энергетикой в Украине

В среду, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел энергетическое совещание, в котором участвовали "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго". Также в трехчасовом совещании приняли участие члены правительства, глава профильного комитета в украинском парламенте, представители Минобороны и разведки.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа для энергосистемы продолжается", — обратился к ним украинский президент.

Зеленский отметил, что уже были зафиксированы текущие задачи, чтобы нормально завершить этот отопительный сезон.

Также была начата подготовка к будущему отопительному сезону.

Напомним, 1 марта стало известно, что Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в ЕС. От принятия решения до фактического открытия экспорта понадобится время, чтобы провести аукцион по распределению мощности. Но даже с учетом этого, без серьезного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за вражеских атак, поставки электроэнергии в Европу реально возобновить

Фокус также писало том, что в ДТЭК рассказали об успехах энергетиков за год большой войны с РФ. Сотрудники компании отремонтировали более 4 тысяч энергообъектов и возобновили электроснабжение у более чем 7 млн абонентов. От принятия решения до фактического открытия экспорта понадобится время, чтобы провести аукцион по распределению мощности. Но даже с учетом этого, без серьезного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за вражеских атак, поставки электроэнергии в Европу реально возобновить.