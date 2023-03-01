Ризики є: українцям розповіли, що буде з енергосистемою країни навесні (відео)

За словами члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, ситуація з електроенергією в Україні стабільно йде на покращення. Невеликий дефіцит може виникати лише тоді, коли плановий ремонт блоків атомних електростанцій.

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У наступні місяці в Україні можуть виникати невеликі локальні дефіцити електроенергії, але до блекауту не дійде. Про це розповів член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко під час національного телемарафону в середу, 1 березня.

У прямому ефірі його запитали, чи може виникнути дефіцит електроенергії в Україні, коли завершиться водопілля — фаза водного режиму річки, фактично повінь, що припадає на весну. Тому, що саме завдяки йому зараз ГЕС можуть виробляти додаткову кількість електроенергії для потреб побутових користувачів.

"За нашими оцінками, можуть виникати невеликі локальні дефіцити в деякий час доби, але це буде тільки тоді, коли блоки (атомних електростанцій, — ред.) будуть на ремонті", — відповів Бойко.

За словами члена наглядової ради "Укренерго", ситуація з електроенергією в Україні стабільно йде на покращення.

"Ми відновлюємо досить активно зруйновані енергетичні об'єкти, а також деякі генеруючі потужності. Тому, власне, тенденція йде до збільшення кількості доступної електричної енергії", — уточнив Бойко.

Що зараз відомо про ситуацію з енергетикою в Україні

У середу, 1 березня, президент України Володимир Зеленський провів енергетичну нараду, в якій брали участь "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укренерго" та "Укргідроенерго". Також у тригодинній нараді взяли участь урядовці, голова профільного комітету в українському парламенті, представники Міноборони та розвідки.

"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж таки ми змогли забезпечити Україну енергією та теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота для енергосистеми триває", — звернувся до них український президент.

Зеленський зазначив, що вже було зафіксовано поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон.

Також було розпочато підготовку до майбутнього опалювального сезону.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що Україна планує відновити експорт електроенергії до ЄС. Від ухвалення рішення до фактичного відкриття експорту знадобиться час, щоб провести аукціон із розподілу потужності. Але навіть з огляду на це, без серйозного погіршення ситуації в енергосистемі через ворожі атаки, постачання електроенергії до Європи реально відновити.

Фокус також писав про те, що в ДТЕК розповіли про успіхи енергетиків за рік великої війни з РФ. Співробітники компанії відремонтували понад 4 тисячі енергооб'єктів і відновили електропостачання у більш ніж 7 млн абонентів. Від ухвалення рішення до фактичного відкриття експорту знадобиться час, щоб провести аукціон із розподілу потужності. Але навіть з огляду на це, без серйозного погіршення ситуації в енергосистемі через ворожі атаки, постачання електроенергії до Європи реально відновити.