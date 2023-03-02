Більше газу, вітру та сонця: що буде з енергосистемою України після війни

Децентралізація генеруючих потужностей стане одним із головних короткострокових завдань, особливо з урахуванням підготовки до наступного опалювального сезону.

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У Міністерстві енергетики розповіли, що буде з українською енергосистемою після війни. Планами перебудови поділився міністр енергетики Герман Галущенко під час форуму "Партнерство для трансатлантичного співробітництва в галузі енергетики та клімату" (P-TECC) у Загребі, передає пресслужба українського відомства.

За його словами, децентралізація генеруючих потужностей буде одним із головних короткострокових завдань, особливо з урахуванням підготовки до наступного опалювального сезону. А вже після війни, за словами Германа Галущенка, українська енергосистема працюватиме на засадах чистої та безпечної енергетики.

"Ми робитимемо це так швидко, як це можливо. Тут ключову роль можуть відіграти газові турбіни та газопоршнева генерація, а також відновлювані джерела енергії", – зазначив міністр.

У середньостроковій перспективі також планується збільшення частки атомної генерації у виробництві електроенергії.

Що зараз відомо про ситуацію з енергетикою в Україні

У середу, 1 березня, президент України Володимир Зеленський провів енергетичну нараду, на яку запросили представників "Нафтогазу", "Енергоатому", "Укренерго" та "Укргідроенерго". У нараді, яка тривала майже три години, також взяли участь урядовці, голова профільного комітету в українському парламенті, представники Міноборони та розвідки.

"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж таки ми змогли забезпечити Україну енергією та теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота для енергосистеми триває", — звернувся до них український президент.

Глава держави зазначив, що вже було зафіксовано поточні завдання для того, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон.

Також було розпочато підготовку до майбутнього опалювального сезону.

Нагадаємо, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко у середу, 1 березня, заявив, що ситуація з електроенергією в Україні стабільно йде на поліпшення. При цьому найближчими кількома місяцями в країні ще можливі невеликі локальні дефіцити електроенергії, але до блекауту справа не дійде.

Також раніше Фокус розповідав, що Україна планує відновити експорт електроенергії до ЄС. Узгодження цього питання може зайняти деякий час, але навіть з огляду на це, без серйозного погіршення ситуації в енергосистемі через ворожі атаки, постачання електроенергії до Європи реально відновити.