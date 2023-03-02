Австрія виділить Україні 10 мільйонів євро: на що витратять гроші

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час переговорів із федеральним канцлером Австрії наголосив, що Україна розраховує на допомогу у відновленні та гуманітарному розмінуванні.

Related video

Україна отримає від Австрії 10 мільйонів євро Ці гроші спрямують на фінансування відновлювальних робіт в енергетиці, повідомляє сайт українського уряду.

Наголошується, що Шмигаль провів розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Він подякував йому за 10 млн євро на відновлення енергетики, допомогу з обладнанням та генераторами.

"Обговорили підтримку у відновленні України. Розраховуємо на допомогу Австрії у відновленні інфраструктури та в гуманітарному розмінуванні", — додав Шмигаль.

Голова Кабміну також зазначив, що сторони обговорили ситуацію на ЗАЕС та можливість посилити санкції проти Росії.

"Австрія – серед країн, які допомогли Україні подолати цю зиму та енергетичний терор Росії", – додав Денис Шмигаль.

Що буде з українською енергосистемою після війни

Міністр енергетики Герман Галущенко 1 березня 2023 року виступив на форумі "Партнерство для трансатлантичного співробітництва в галузі енергетики та клімату" (P-TECC) у Загребі та розповів, що децентралізація генеруючих потужностей буде одним із головних короткострокових завдань, особливо з урахуванням підготовки до наступного опалювального сезону.

А після війни, як зазначив міністр, українська енергосистема працюватиме на засадах чистої та безпечної енергетики.

"Ми робитимемо це так швидко, як це можливо. Тут ключову роль можуть відіграти газові турбіни та газопоршнева генерація, а також відновлювані джерела енергії", – зазначив міністр.

Тим часом в Україні вивчають можливість запровадити мінімальну межу споживання електрики та встановити нові тарифи на світло, підв'язавши їх до обсягів споживання. Як пояснив голова НКРЕКПУ Костянтин Ущаповський, українці, які споживатимуть більше електроенергії, платитимуть за світло "адекватну ціну".

Також нагадаємо, 1 березня стало відомо, що Україна планує відновити експорт електроенергії до ЄС. Щоб узгодити це питання, знадобиться деякий час, але навіть з огляду на це, без серйозного погіршення ситуації в енергосистемі через ворожі атаки, постачання електроенергії до Європи реально відновити.