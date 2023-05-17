Не на своєму місці. Чому Україна має вже зараз думати, як повернути громадян з-за кордону

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ЯК ПОЧУВАЮТЬ СЕБЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ?

Спойлер — Недобре!

У єврозвіті FRA "Порятунок від війни в України", що робився на базі опитування 14 500 українців та охоплює 10 країн ЄС, зафіксоване наступне:

агресія РФ викликала найбільшу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни;

третина біженців подала прохання про притулок у країні перебування (тобто, не збирається повертатися), можемо втратити до мільйона (!) наших громадян;

59% дітей здобувають освіту онлайн в українських школах або самостійно (якість освіти);

кожен другий часто або завжди відчуває пригніченість і депресію;

близько половини дітей віком 12–15 років повідомили про проблеми зі сном та/або концентрацією уваги, втрату впевненості в собі або почуття вразливості;

дві третини українців працездатного віку не мають оплачуваної роботи, а 30% заявляють, що їх експлуатували на роботі;

79% українців за кордоном ледве зводять кінці з кінцями.

Чи буде у цих людей шлях додому?

Людський капітал — чи не вирішальний фактор майбутнього економічного відновлення. Тому, вже зараз потрібна хоч якась модель поступового повернення біженців додому. Але Уряд робить вигляд, що його це не стосується!

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