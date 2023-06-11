Мы слишком боялись ядерной бомбы. Почему Украина упустила шанс воевать по-настоящему и быстро покончить с врагом

"Мы имеем постепенное погружение российской властной верхушки в старческую деменцию и настоящее безумие. Но хуже всего, мы имеем постепенное привыкание массы россиян к мнению, что против украинцев можно применить все более убийственные способы уничтожения". Мнение.

Возможно, завтра я удалю этот пост, потому что для слабых людей даже знать, что есть такие мысли, — это демотивирует и погружает в отчаяние. А расстроенных и депрессивных у нас и так больше, чем реальных причин для депрессии. Но сейчас мне выть хочется от осознания, что всех этих страданий могло быть на порядок меньше.

Если бы у нас было больше оружия уже в начале войны. Если бы мы только получили все необходимое дальнобойное оружие еще прошлым летом. Если бы прошлым летом у нас было все необходимое, чтобы уже тогда выбросить россиян за их границы. Тогда россияне не взорвали бы дамбу Каховской ГЭС, и всего этого ужаса не было бы.

Потому что все эти теории кучи высокомерных кремленологов о том, что лягушку надо варить помаленьку, чтобы она не бросалась ядерной бомбой, — это глупость и хуже, чем преступление. Ибо это страшная тупая недальновидная ошибка. И именно это заблуждение стоит десятки тысяч жизней украинцев. Она стоит разрушения Украины, превращения нашей земли в нечто постапокалиптическое. И как же я это ненавижу!

Потому что эта постепенная очень медленная варка лягушки достигает прямо противоположных результатов. Если бы летом 2022 года одним ударом выбили россиян из Украины, то никакой ядерной бомбы никто бы никуда не бросил. Напротив, уже сейчас Путин был бы мертвым и мы бы с попкорном наблюдали дерашизацию и деконструкцию РФ. Потому что тогда российская власть и российское общество были бы ошеломлены поражением на фронте. Мы сами видели, как разгром в Харьковской области чуть не вызвал бунт против Путина. И мы бы увидели реальный мятеж в РФ и переворот, если бы поражение россиян на поле боя было более масштабным. И если бы украинские войска уже тогда зашли на территорию РФ.

Когда Украина пошла в наступление под Харьковом — вот тогда был лучший момент покончить с врагом Фото: Генштаб ВСУ

Но потом к поражениям россияне привыкли. Увидели, что для всей территории РФ это ничем не чревато. Безнаказанно девять месяцев забрасывали Украину ракетами. Они привыкли, что наказания не будет. Можно делать что угодно с украинской землей и ее жителями. Они просто дозрели до мнения, что гуманитарная катастрофа в Украине — это для них вполне приемлемый вариант, чтобы победить в войне. И что наказаны за это они не будут. Кто их накажет? Только украинцы могут это сделать. Поэтому нужно убить нас всех, думают россияне. И именно промедление с вооружением для Украины позволяет россиянам так думать. РФ могла быть разгромлена еще летом 2022 года.

А что у нас есть? Мы имеем постепенное погружение российской властной верхушки в старческую деменцию и настоящее безумие. Но хуже всего, мы имеем постепенное привыкание массы россиян к мнению, что против украинцев можно применить все более убийственные способы уничтожения. То, что россияне в массе своей не могли бы воспринять как норму в начале 2022 года или летом прошлого года, сейчас идет на "ура" у глубинного народа РФ. Их ход мыслей прост: мы напали на Украину, мы нанесли много горя, и чтобы нас не наказали, мы должны уничтожить украинцев.

И плохой результат промедления с разгромом войск РФ — это промедление не просто не позволяет избегать угрозы ядерной войны. Напротив, это промедление ядерную войну делает возможной. Власти и население РФ привыкают к мнению, что им не дадут проиграть войну и позволят применить тактическое ядерное оружие. И таким образом, российский народ начинает привыкать к мнению, что применить ядерное тактическое оружие в Украине — это вполне нормально. Еще в середине прошлого года это пугало большинство не только рядовых россиян, но и сам Кремль. А сейчас система пропаганды РФ бросила массу усилий на нормализацию применения ядерного оружия Россией. Как вы думаете, когда кремлевские деды решат, что убедили глубинный народ? Я думаю, это время уже не далеко.

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