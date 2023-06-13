НАТО даст Украине все, кроме солдат. На что нужно рассчитывать перед саммитом Альянса

В НАТО Украину не примут, пока идет война, об этом нам говорят очень ясно. Политический эксперт Игорь Попов обращает внимание на то, что гарантии безопасности существуют самые разные.

Скоро термин "гарантии безопасности" может стать таким же затертым, как "открытая дверь в НАТО" или "ОРДЛО вернется в Украину в результате выполнения Минских договоренностей и исключительно дипломатическим путем". Какие же гарантии действительно нужны Украине?

Гарантии – это главная составляющая понятия "устойчивый мир". То есть какие должны быть заключены соглашения и разработаны международные механизмы, чтобы после окончания войны новая война не началась на следующий день? Полное восстановление территориальной целостности, к сожалению, не имеет прямой корреляции с гарантиями безопасности. Российские войска могут продолжать обстреливать нашу территорию и через границу, запускать мопеды и целить в гражданские объекты и после того, как отступят за международно признанные границы.

В общественном сознании лучшей гарантией безопасности справедливо считают членство в НАТО. В этом вопросе сформирован консенсус между властью, оппозицией и гражданами. Правда, следует посоветовать всем перечитать оригинал текста Североатлантического договора. Статья пятая – наиболее интересная, которая как раз говорит о коллективной безопасности, не обязывает немедленно посылать войска в случае нападения на одного из членов. Там говорится, что каждая страна предпримет "такие действия, которые можно считать необходимыми, включая применение вооруженной силы". Ни в коем случае не возражаю против обретения членства, однако следует четко понимать, на что мы можем рассчитывать.

Через месяц состоится саммит НАТО в Вильнюсе, и наша тактическая цель – получить приглашение к вступлению. Цель амбициозная, и пока никак не гарантированная. И в любом случае до окончательного вступления (а это после ратификаций в парламентах, включая, например, венгерский) – нам нужны промежуточные гарантии.

И во временных механизмах гарантий, равно как и в членстве в НАТО, принципиальный вопрос – готова ли армия любой иностранной страны прислать свой контингент защищать Украину в случае начала новой войны. Ибо именно это будет наиболее значимым проявлением коллективной безопасности.

Частью гарантий безопасности может стать стабильная защита украинского неба Фото: Flickr

Пока преимущественно рассматриваются варианты гарантий "все кроме солдат". Например, США имеют двусторонний договор с Израилем и оказывают этой стране длительную военно-техническую и финансовую поддержку для обеспечения безопасности. Сейчас Украина получает помощь по запросам или после консультаций в Рамштайне. Но долговременные сделки – это даже более стабильно, чем ленд-лиз. Также соглашения о безопасности должны предусматривать стабильные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, что позволит восстановить наши заводы, построить новые, при необходимости — под землей или в приграничных странах.

Другой интересный элемент соглашений о двусторонних гарантиях – это пример сотрудничества США и Южной Кореи. Наличие многочисленных военных баз США на территории союзника, с боевой авиацией, кораблями, системами Patriot (60 пусковых установок), Aegis, THAAD — стало более весомой гарантией безопасности, чем просто дипломатические соглашения.

Один из серьезных вопросов, которые сейчас обсуждаются, готовы ли западные союзники разработать и подписать систему гарантий безопасности без согласования с Российской Федерацией. Это касается в том числе решений по обретению членства в НАТО. Готовы ли некоторые члены голосовать даже за приглашение к членству для Украины – в условиях жесткого противодействия со стороны России, или ждать, пока РФ смирится с таким решением? И готовы ли союзники подписывать двусторонние соглашения с Украиной, игнорируя угрозы со стороны Кремля? Есть экспертная и политическая позиция, что гарантии будут более действенными, если Россия хотя бы будет поставлена в известность и вовлечена в консультации. Хотя эта позиция сейчас не доминирует.

Интенсивные челночные визиты дипломатических делегаций подтверждают, что комплекс вопросов сложный, и время для публичных комментариев не пришло. Поэтому пожелаем нашим переговорщикам успеха, а союзникам – смелости и понимания.

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