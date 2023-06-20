Россия заявила о победе в войне. Какой план реализует Путин

Кремлевские пропагандисты придумали очередной миф — о провале украинского контрнаступления и российской победе. Журналист Вадим Денисенко объясняет, почему запущена эта история и что от нее можно ожидать

Россия уже объявила победу в войне. Что это значит

В последнюю неделю в России активизировались пропагандисты, которые в один голос продвигают следующие нарративы:

украинское наступление провалено и никаких существенных потерь территорий нет и не будет;

демилитаризация Украины проведена, так как украинский ВПК уничтожен;

продолжение войны выгодно только Зеленскому, потому что иначе его команда будет уничтожена самими же украинцами.

мир после Каховки должен переживать за Запорожскую АЭС.

Из Кремля мир видится в искаженном виде

Итак, что за всем этим стоит?

Россияне прямо сейчас переписывают миф об этой войне. Этот миф сводится к уже известному постулату, что это Запад начал войну задолго до 2022 года (ключным является невыполнение Минских соглашений). И к новому: Украина обманула россиян, когда подписала Стамбульские соглашения и потому "наивные и честные" россияне отошли от Киева. Харьков и Херсон упускаются и о них ничего не говорят, а сразу переходят к проваленному контрнаступлению. Начало переговоров (заявления китайцев, лидеров африканских стран, Ватикана) на фоне взорванной Каховской ГЭС дают надежду Путину, что сейчас начнут уговаривать прекратить войну. Именно поэтому один из важнейших нарративов, продвигаемых российскими аналитиками: "Мир не захочет испытывать терпение Путина с Запорожской АЭС" (все это классический путинский блеф по поднятию ставок). До 10.09 Путин будет держать паузу (заставить отказаться от паузы могут только китайцы, но пока не видно, чтобы они это захотели делать). Путину нужно провести выборы на оккупированных территориях, и только после этого, возможно, он начнет более предметные переговоры. Хуже всего, что пока никто из "миротворцев" не говорит о недопустимости выборов.

Что мы должны знать?

Сейчас россияне попытаются максимально качнуть срачи и измены внутри страны. Им нужно, чтобы мы прошли лето с максимальными нервными потрясениями.

Поэтому еще раз хочется сказать: включайте голову.

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