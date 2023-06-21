Договор о нейтралитете Украины: какой документ и зачем показал Путин

Путин показал на встрече с африканскими президентами некий договор, по которому Украина якобы шла на уступки. Политолог Владимир Фесенко доказывает, что этот документ — всего лишь российский план

А был ли "договор"?

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских стран 17 июня продемонстрировал документ, названный им "Договором о нейтралитете Украины". По его утверждению, соглашение было подготовлено и парафировано на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в начале войны в 2022 году. Путин утверждал, что в документе, который он показал, восемнадцать статей, и что он парафирован представителем Киева. Также президент России добавил, что к договору есть приложения. "Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей. Все прописано — до единиц боевой техники и до личного состава", — цитирует слова российского лидера РБК.ru.

А был ли сам договор? На видео, на котором Путин демонстрировал этот документ, в самом тексте можно рассмотреть некоторые детали. И журналисты уже определили, что дата на документе – 13 или 15 апреля 2022 г. (четкость изображения не дает установить более точно). Также можно прочитать, что речь идет о проекте, который представлен Президенту РФ. При этом Путин не показал подписи на якобы парафированном документе.

Так что есть много вопросов к тому тексту, который показал Путин.

Важно вспомнить и хронологию событий переговорного процесса в тот период.

29 марта 2022 г. на переговорах в Стамбуле Украина представила свои предложения по мирному договору с Россией. Содержание этих предложений было представлено публично и хорошо известно. Ни по одному из пунктов украинских предложений не было согласия РФ – российская делегация только приняла проект к рассмотрению. Более того, на тот момент и проекта договора не было: украинская делегация передала россиянам только концепцию, то есть идеи, которые еще нужно было согласовать, дополнить встречными идеями от РФ, и на их основе создать взаимоприемлемый юридический документ.

А потом стали известны преступления россиян в Буче. И отношение Президента Зеленского к переговорам с Россией стало резко негативным, хотя украинская сторона и не вышла из переговорного процесса.

Буча - ужас, сделавший переговоры невозможными Фото: Скриншот

7 апреля 2022 г. глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина накануне представила новый проект соглашения с Россией, который отличается от проекта, обнародованного в конце марта после переговоров в Стамбуле. К новым предложениям украинской стороны в Кремле и МИД РФ высказали претензии.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной снова зашли в тупик. В то же время Путин добавил, что якобы 11 апреля ему "сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по поводу переговоров", но подробностей он пока не знает.

Кстати, 12 апреля стало известно и о задержании в Киеве Виктора Медведчука. 14 апреля стало также известно, что в результате украинского удара был потоплен крейсер "Москва".

20 апреля в Кремле заявили, что передали Украине "документ" в рамках мирных переговоров. Президент Владимир Зеленский не подтвердил, что Украина получила от России проект документа в рамках переговоров о завершении войны. Об этом он заявил журналистам в Киеве после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

На тот момент мирные переговоры между Россией и Украиной происходили только в онлайн-режиме. И в итоге они зашли в тупик и прекратились. Дальнейшие переговоры шли только по конкретным вопросам – зерновое соглашение, обмен пленными.

Таким образом, известная и публичная зафиксированная хронология мирных переговоров между Россией и Украиной в прошлом году также опровергает заявления Путина. Никто из официальных лиц ни в России, ни в Украине не заявлял о парафировании каких-либо мирных договоров между двумя странами. Более того, тогда заявлялось (в том числе Путиным и Лавровым) прямо противоположное.

Следовательно, можно сделать вывод, что Путин в очередной раз нагло врет и занимается шулерскими манипуляциями. Он показал российский проект мирного договора, который, судя по хронологии переговорного процесса, готовился Россией в середине апреля, и выдал его за якобы парафированный договор.

И вот теперь сугубо риторический вопрос: а может ли быть договороспособным государственный лидер, занимающийся такими наглыми и лживыми манипуляциями?

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