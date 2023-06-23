В июле-августе — рост цен. Такая перспектива почти гарантирована Украине после подорожания электроэнергии

Повышение цен на электроэнергию в июле — явление не изолированное, убеждает экономист Александр Гончаров . Оно неизбежно приведет к росту цен практически на все в Украине, причем очень быстро.

УЖЕ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ МЫ МОЖЕМ ВЫЙТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК РОСТА ЦЕН НА ЭНЕРГИЮ И ПРОДУКТЫ

Потому что цену на электроэнергию подняли с 1,68 грн/кВт-ч (при потреблении более 250 кВт-ч) до 2,64 грн! Такое повышение цены — самое существенное за последние 10 лет. Последний раз тариф менялся 5 лет назад (на него не повлияли ни пандемия, ни начало полномасштабной войны).

И это неизбежно даст новый мощный инфляционный импульс. А он, в свою очередь, наложится и на так затянутые гайки денежно-кредитной политики нашей власти. Напомню, учетная ставка НБУ до сих пор 25%!

Наконец, и долговой кризис при таких условиях долбанет в любой момент. Потому что и сейчас доходности госдолга Украины продолжают расти. В общем очень похоже, что кое-кто в исполнительной власти взял курс делать отвлекающие маневры — и чем хуже, тем лучше.

Источник