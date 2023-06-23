Всесильный Буданов. Что британцы написали о человеке, без подписи которого в Украине ничего не решается

БУДАНОВ — UKRAINE’S SPYMASTER

Только что прочитал в Tһе Economist статью о главе ГУР МО генерале Кирилле Буданове. В целом хорошо. Расставили акценты, определили приоритеты, развеяли мифы, напустили тумана… Все как должно быть в текстах о разведчиках.

Особенно понравилось описание кабинета Буданова: "атмосфера которого излучает хаотичную, сумеречную энергию. Мешками с песком заблокированы окна. Пол завален пулеметами и бронежилетами. В углу стоит проигрыватель, но из него звучит Вивальди из плейлиста на YouTube. Ощущение абсурда усиливают старая лягушка, плавающая вокруг танка, и канарейка". Лягушка как символ современной России…

Из важного:

- "29 мая, ракеты и беспилотники были нацелены на офис ГУР на Рыбальском. Они едва не попали в него и близлежащий автомобильный мост, хотя беспилотники поцарапали еще одно здание. Днем позже президент России Владимир Путин похвастался "точной" атакой, которая уничтожила комплекс. Прокремлевские СМИ сообщили, что генерала Буданова эвакуировали в Германию и ввели в кому. The Economist может подтвердить, что ни одно из этих утверждений не соответствует действительности".

- "У генерала Буданова есть противники как дома, так и за рубежом. Конкурирующие спецслужбы обеспокоены его силой и ресурсами. "Без его подписи сейчас мало что можно сделать". Это важная позиция. ГУР действительно получила влияние, которое выходит за пределы функционала. Это не может не волновать "соседей" по разведывательному сообществу, но у Буданова есть ответ на эти "зависти": у нас война и нашим врагом является одна из мировых потуг! ГУР должен быть самостоятельным игроком, решения принимать автономно и иметь ресурс для спецопераций.

- "Генерал Буданов по-настоящему отличился после вторжения 2022 года. В первые дни, когда в Киеве действовали диверсанты, генерала видели бегающим по Рыбальскому с пулеметом. Он руководил критически важными операциями в аэропорту Гостомель, Ирпене и Мощуне, на окраине Киева, где остановили наступление россиян — хотя бы ненадолго. Он направлял вертолеты обеспечения и спасения в котел осажденного Мариуполя. Сам участвовал во многих фронтовых операциях…" Собственно, мало кто из "силовиков" может похвастаться такими историями. Легализация их через западные медиа — достаточно удачный шаг.

Буданова часто видели на передовой с автоматом в руках Фото: Facebook ГУР

- "Его бравада не всеми приветствуется. Утечка документов свидетельствует, что ЦРУ пришлось вмешаться, чтобы остановить генерала Буданова от приказа о нападении на Москву в годовщину вторжения в феврале. Саботаж и рейды внутри России с того времени усилили беспокойство союзников Украины относительно провоцирования ядерной войны. Заявления генерала Буданова об инжиниринге распада России делают то же самое. Однако он говорит, что девять лет изучения российской агрессии дают ему уникальную возможность оценить риски ядерной эскалации. Он настаивает на том, что мир невозможен без стратегического поражения России — и "переформатирования власти" в ней. "Либо все выйдут из войны одновременно, либо одна сторона проиграет, а другая выиграет. Других вариантов нет". Победа или смерть. Все четко.

- "Как доверенное лицо президента — в правительстве их называют родственными душами (важно!) — генерал Буданов играет все большую роль в закулисных мирных переговорах. Источники сообщают, что он является посредником в тайных переговорах с китайцами, а также контактирует с Евгением Пригожиным, лидером российского отряда наемников "Вагнер"… — Вот это вызывает больше всего вопросов! И дело не в том, что ГУР/Буданов слишком много на себя берут. Сами по себе "закулисные мирные переговоры" вызывают подозрения. Теперь генералу стоит немного объяснить украинскому обществу: на что намекают авторы The Economist?

- Вспомнили журналисты и о слухах вокруг конкуренции Буданова с Залужным, о политических амбициях самого Кирилла Буданова… А у кого были сомнения по этому поводу? Они уже политические фигуры с собственными рейтингами. Вопрос лишь в том, чтобы войти в политический процесс не до, а после Победы. И в статусе победителя. Иначе каким бы ни был рейтинг доверия, он быстро выветрится, так и не став электоральным рейтингом. Политтехнологи меня поймут…

Источник