От зарплаты до аванса: почему простые украинцы не могут заработать себе на жизнь

Лондонская конференция по восстановлению Украины, к сожалению, не нарисовала светлой экономической перспективы для нашей страны, констатирует экономист Алексей Кущ . Но нужно разорвать порочный круг той экономической модели, которая сложилась. Иначе все так и будет идти по кругу…

Лондонская конференция по восстановлению Украины не ответила на ряд главных вопросов, которые и должны были стать составной частью нашего "плана":

Модель экономики, новое размещение производительных сил: материальных, людских, цифровых, энергетических, причем в четкой корреляции между всеми составными элементами. Алгоритм включения Украины в новые глобальные, технологические цепочки добавочной стоимости. В чем выгода Запада в реализации дорогостоящих проектов в Украине, если можно просто по чайной ложке давать средства на покрытие текущих дефицитов и ждать, когда российские политические элиты "созреют" до выплаты Украине репараций.

Пункт третий, кстати, весьма очевиден.

В Лондоне представители ЕС заявили о выделении Украине 50 млрд евро на 2023, 2024, 2025, 2026 и 2027 годы.

То есть по 10 млрд евро в год.

Этих денег не хватит ни на восстановление, ни, тем более, на развитие. Это просто латание наших бюджетных дефицитов, о чем и заявили в Еврокомиссии.

Но эта цифра прозвучала на форуме, где украинская делегация только на развитие энергетики просила 400 млрд дол….

Уже сейчас понятно, что европейцы не будут финансировать наши "хотелки" по принципу безлимита.

Требования уничтожить коррупцию и кумовство — это осознание в ЕС того факта, что более половины выделенных средств могут быть просто украдены.

К сожалению, что наши чиновники и обслуживающие их эксперты не придумывают в части планов развитие — получается модель рентной, коррупционной, сырьевой экономики.

Европейцы понимают: большая часть помощи Украине может быть просто разворована Фото: Dreamstime / TNS

Модель страны, которая готова отдать на аутсорсинг промышленное развитие, ВПК, оставив себе лишь функции сырьевого придатка: обеспечивать заводы в чужих странах аграрным и железорудным сырьем, экспортом людей, энергии и транспортной логистикой — перевозкой чужих товаров.

В этом проявляется инстинктивная тяга наших политических элит к потоковой модели экономики: оседлать поток сырья в портах, взять под контроль транзит товаров в одесской таможне, снимать сливки с экспорта электроэнергии, брать мзду с компаний по персоналу, трудоустраивающих украинцев за рубежом (за выезд и т.д.).

Естественно, снимать потоковую ренту с развитой и структурированной промышленности, малого и среднего бизнеса, сектора услуг — практически невозможно.

Именно поэтому и промышленность, и МСБ, и сектор услуг (кроме специфических сегментов), должны быть уничтожены.

Получилось с деиндустриализацией, почему не получится с депредпринимательством?

Хорошая власть проявляет себя в кризисе, так как ее умелые действия его амортизируют, то есть минимизируют негативные последствия для населения страны.

Плохая власть — познается в период роста, так как даже сидя на мешках с деньгами, она не может сделать жизнь народа чуточку легче.

Для правильных выводов, нам нужно просто следить "за ручками" чиновников-наперсточников, отслеживая основные изменения в социальной политике государства, анализируя направления капитальных инвестиций в инфраструктуру и делая один простой, но крайне важный вывод: как все это в итоге отразилось на нашем уровне жизни.

Простыми словами: произошел ли тот самый "эффект просачивания" богатства, когда деньги в виде жидких ручейков сбегают вниз с заснеженной горы политических "небожителей".

При этом памятуя, что дождаться от них денег сложнее, чем выпросить снега в ледяной Гренландии…

С точки зрения науки, эффект просачивания богатства называется "инклюзией ВВП".

Как говорил нобелевский лауреат по экономике Гуннар Мюрдаль, не нужно зацикливаться на создании рабочих мест, если в части зарплат доминирует формат трудовой бедности, когда денег хватает лишь на текущие расходы от зарплаты до аванса и ничего нельзя накопить.

У нас это явление приобрело более извращенные формы в виде "трудового рабства", когда трудовых доходов хватает лишь на выживание.

К сожалению, "эффект просачивания богатства" при нынешней политике в Украине не может обогатить народ. Ведь между верхними 10% общества и оставшимися 90% находится толстенный слой "глины" в виде принятых законов, работающих на первый "дециль". И эта глина задерживает всю финансовую воду в "верхних слоях", не давая ей просочиться вниз к беднейшим социальным группам населения, например к пенсионерам.

Почему сырьевая модель является для нас тупиковой ветвью эволюционного развития?

Украинская экономика примерно на 70-80% коррелирует с динамикой внешних сырьевых рынков.

Именно поэтому она зависит не от внутреннего спроса на собственные товары с высоким уровнем добавочной стоимости, а от внешнего спроса на наше сырье и в лучшем случае – полуфабрикаты.

Увеличение сырьевого экспорта после войны приведет к падению объемов производства, особенно в обрабатывающей промышленности.

Сырьевые доходы увеличивают приток валюты в страну и приводят к укреплению национальной денежной единицы, что негативно влияет на конкурентоспособность обрабатывающих отраслей и приводит к снижению уровня добавочной стоимости, который генерируется национальной экономикой.

Зато растет импорт всего и вся и наращивается отрицательное торговое сальдо.

Ограниченность внутреннего предложения приводит к увеличению цен и инфляции.

Большая часть населения обречена просто выживать Фото: УНИАН

Сырьевые доходы экономики приводят к росту внутреннего сервисного сектора, который на определенном временном интервале позволяет маскировать промышленный обвал (деиндустриализацию), как в части формирования ВВП, так и в части занятости населения.

Ключевой момент "сырьевой болезни" — различные последствия для разных секторов экономики: рост сервисной части и одновременное разрушение промышленности.

Такая двойственность, позволяет длительное время камуфлировать негативные последствия для сырьевой зависимости для экономики в целом.

В конечном итоге, все ресурсы страны, включая инвестиционные, перемещаются в сырьевой сектор и зацикливаются на нем, в основном за счет угнетения промышленности.

Если страна зависит исключительно от экспорта сырья, то она очень быстро теряет даже малейшие стимулы для его переработки, не говоря уже о генерации новых технологий. В первую очередь отмирают наукоемкие и динамичные отрасли, так как они остаются практически без инвестиций.

Укрепление национальной валюты приводит к сокращению притока инвестиций в промышленный сектор и соответственно – к технологической деградации страны.

Ситуацию могло бы исправить создание национального резервного фонда для изъятия избыточных экспортных поступлений и минимизации курсового влияния сырьевого экспорта на остальные отрасли экономики.

Например, за счет средств резервного фонда можно стимулировать рост конкурентоспособности в более сложных отраслях производства.

Также речь идет о почти принудительном замедлении скорости ревальвации национальной валюты.

Параллельно с этим, государство должно наращивать инвестиции в социальный капитал (наука, медицина, образование) и инфраструктуру, что создаст условия для минимизации сырьевой зависимости.

Плюс протекционизм и введение системы ввозных пошлин.

Но ничего указанного выше в нашем плане развития нет.

Нынешний кризис предложения в мире приводит к тому, что повсеместно разгорается настоящая война за ресурсы.

Мировая экономика, реализуя "зеленый курс", попадает в замкнутый круг "правильных причин" и "негативных последствий: развитие альтернативной возобновляемой энергетики приводит к росту потребления ископаемых ресурсов и цен на них.

В Украине вследствие сырьевой зависимости сложилась своеобразная, "аттракционная модель" управления экономикой: правительство уподобляется пассажирам вагончика "американских горок", под коими необходимо подразумевать ценовые ралли на мировых рынках.

Если цены на наш экспорт растут – растет и ВВП, если падают, то и мы летим вниз.

Динамика нашего роста в этой модели целиком и полностью зависит от показателей роста мировых сырьевых рынков и уровня потребления стран-торговых партнеров. Внутренние факторы развития практически не задействованы.

Простыми словами, в кресло премьера можно спокойно посадить киевскую гориллу Тонни и проводить заседания правительства – эффект будет тот же, а может даже лучше.

Ну а правительству остается лишь "громко кричать" об "успехах" во время гоночных виражей.

А доходы от сырьевых "волн" будут тратиться на очередное "Большое строительство", в котором мультипликатор роста работает на развитие отраслей в Турции, так как дорожные компании из этой страны приезжают к нам и со своей техникой, и своими людьми.

Закупая импортный битум и другие материалы.

Свой автодорожный кластер, чтобы инвестиции в дороги создавали мультипликатор роста в национальных отраслях — смежниках, мы так и не создали.

В такой ситуации, сохранять макроэкономическую стабильность мы сможем исключительно благодаря сырьевому фарту.

Мировую экономику ждет кризис предложения, когда промышленные цены опережают потребительские, делая любое производство нерентабельным.

За кризисом предложения будет активирован кризис спроса (население не сможет покупать подорожавшие товары) и так по спирали, когда затухание предложения провоцирует снижение спроса, а это, в свою очередь, вновь приводит к новому падению предложения.

Спиралевидная модель кризиса.

Сырье - вот основа нашей экономики и ее бич

В этой альтернативной модели, за периодом гипертрофированного роста сырьевых цен может последовать их очень болезненная коррекция вниз.

Особенно с учетом того, что любой ценовой пузырь рано или поздно лопается – будь то рынок недвижимости или сырьевых товаров.

Нынешний период – уникальное время для формирования новой национальной модели роста и запуска структурных видоизменений в экономике в сторону усиления ее сложности.

Для этого после войны у нас есть возможность привлечь глобальные инвестиции в новый украинский проект.

Доходы от продажи дорого сырья необходимо инвестировать в создание предпосылок роста более сложных отраслей экономики с высоким уровнем добавочной стоимости.

В противном случае, по законам "сырьевой болезни" нас ждет очередной цикличный обвал вслед за падением мировых цен на сырье.

Хотя в реальности все произойдет так же, как и в периоды предыдущих сырьевых "горбов", когда миллиарды долларов от экспорта сырья просто осели на оффшорных счетах нескольких украинских ФПГ.

Простыми словами – доходы от роста сырьевых цен политические элиты возьмут себе, а инфляцию в магазинах оставят простым украинцам.

Ведь одно дело зарабатывать на экспорте зерна и совсем другое – тратить деньги на хлеб в магазине.

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