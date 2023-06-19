Украине не отдадут деньги России: Европа боится, что урон для евро будет больше стоимости изъятого

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Financial Times подтвердило все то, о чем я пишу с лета прошлого года: никто пока не собирается отдавать Украине заблокированные российские активы.

И даже проценты от их использования.

Об этом пишет Financial Times, анализируя отчеты Европейского центрального банка, который предупредил исполнительные органы Евросоюза о возможных последствиях любого использования российских активов в интересах Украины.

В чем суть всего этого движа?

Сейчас идет системная борьба за право получения "Глобального Сеньоража".

Напомню, сеньораж — от французского seigneuriage — "власть сеньора, владение сеньора" или доход, получаемый от эмиссии денег и присваиваемый эмитентом на праве собственности.

Не будет слишком большим преувеличением сказать, что количество глобальных полюсов влияния в мире, его "полярность" определяется количеством основных мировых резервных валют.

Сейчас это доллар и евро, с большим отставанием — английский фунт и юань.

Можно сказать, что Китай никогда не станет глобальной силой без резервного использования юаня, к чему он постепенно стремится.

Этим объясняются и амбиции БРИКС по введению своей кластерной расчетной единицы: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР с возможностью присоединения Египта, Индонезии, Ирана, Саудовской Аравии и ряда других стран.

Тот, кто условно чеканит мировую резервную валюту, — мировой "сеньор" или "глобальный феодал", который присваивает чужие материальные ресурсы в обмен на виртуальные и бумажные.

Кроме того, глобальный сеньораж позволяет его владельцу:

Формировать глобальный неэквивалентный обмен базовыми ресурсами в свою пользу; Закрывать внутренние системные дефициты: бюджетный, торговый, платежный; Формировать завышенную по сравнению с существующими возможностями социальную и экономическую политику для собственного внутреннего развития; Экспортировать внутреннюю инфляцию во внешний мир в виде уже глобальной инфляции, когда станок включают у себя дома, а цены растут по всему миру, то есть платят за это все остальные страны; Заменять налоговую политику долговой, пополняя дефицит бюджета фактически долговым безлимитом.

Санкционная политика США с одной стороны позволяет им удерживать мировую гегемонию, с другой — объем резервных вложений в доллар сократился до отметки ниже 60%.

Это очень своеобразная дихотомия решений с двумя вариантами последствий.

Ради сохранения своей финансовой устойчивости Европа будет очень осторожна c российскими деньгами Фото: Flickr

Но ЕС не может себе позволить подобное.

Именно поэтому ЕЦБ заявил, что любые действия по отношению к заблокированным российским активам приведут к подрыву доверия к институту евро как к мировой валюте.

Цитата:

"Последствия могут быть существенными: это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, увеличить стоимость финансирования для европейских государств и привести к диверсификации торговли".

Эту же позицию подтвердил и представитель европейской дипломатии:

"Очень сложно понять, как это сделать. Вы не можете обойти верховенство закона. И если вы найдете что-то юридически обоснованное, каковы будут последствия для статуса евро как мировой валюты?".

Простыми словами, экспроприация нескольких десятков миллиардов евро российских активов может привести к выходу из евровалюты десятков азиатских, африканских и латиноамериканских стран.

Они перестанут держать в евро резервы своих центральных банков, а их инвесторы перестанут покупать долговые ценные бумаги стран ЕС, прежде всего Германии и Франции.

А их вкладчики начнут забирать свои вклады из европейских банков и переводить их, например, в китайские или банки стран Персидского залива.

Ущерб может превысить стоимость изъятого.

Это еще раз подтверждает мою правоту о бредовости идеи выпуска Украиной долговых обязательств "под восстановление" под залог заблокированных российских активов.

В подобной схеме, активы нам никто так и не передаст, зато долги останутся на нас и их придется погашать за счет своих бюджетных доходов или привлечения новых долгов.

А деньги на восстановление тем временем благополучно "освоят".

Тогда часть "элит", допущенных к кормушке, возьмет деньги себе, а долги оставят нам.

А российские активы европейцы оставят под приход будущих договороспособных элит в Кремле для политического торга.

В общем, давно пора удалить из нашего архетипа идею "скарба Полуботка".

Развивать страну придется нам самим, и план ее восстановления должен быть реалистичным, а не "осваивающим", как тот, что уже хотят повезти в Лондон на "лугано 2.0.".

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