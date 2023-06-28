Пригожин помог Украине. Как опереточный мятеж поспособствует Украине попасть в НАТО

Неудачная эскапада "Вагнера" должна изменить отношение Запада к Путину, считает журналист Орест Сохар . Уж слишком наши партнеры боялись Путина с самого начала конфликта...

Кремлевский контр-тролль: "вагнеры" меняют отношение мира к фюреру

"Коллективный Запад" испугался рейда наемников на Москву не меньше, чем сам Путин; возможный кремлевский переворот Европа и США отнесли к числу "худших сценариев". В результате "вагнеры" не взяли Кремль, но успешно проникли в сознание западных лидеров и перенастраивают отношение к "смелому, хитрому и всемогущему президенту РФ". Теперь наши партнеры ломают себе голову над [ранее очевидными] вопросами:

Способна ли рашистская армия гарантировать безопасность ядерного оружия?

Ответ — нет. Оленеводы Шойгу не могли обезопасить ни одного военного объекта на пути "вагнеров" — ни аэродромов, ни центров управления, ни других стратегических объектов. Если бы вместо Москвы наемники отправились бы в направлении ядерки, то с большой долей вероятности захватили бы ее.

В ядерном арсенале русни около 4,5 тыс. единиц оружия. Незначительная потеря контроля над любым из боеприпасов означает риск его свободного перемещения: раньше натовским генералам такое могло только присниться, сейчас — реальность.

Мятеж заставляет Запад менять паттерны поведения.

Ядерное оружие России в прошлый уик-энд могло попасть в руки мятежников Фото: INVESTIGATOR.ORG.UA

В ЕС и США царила боязнь "ядерного" Путина, "способного пойти на что угодно". Именно поэтому демократический мир не мог принять сам факт, что Украина выиграет в этой войне, а Россия — проиграет"... Путин готов проигрывать даже главарю зэков.

Теперь Запад должен думать над созданием специальных подразделений (очевидно, под эгидой ООН), которые могли бы взять под контроль десятки ключевых ядерных объектов в Московии в случае, если Кремль окончательно станет импотентным.

Не распадется ли Россия?

Крах путинского режима Запад считает серьезной угрозой для Европы, и мятеж наглядно продемонстрировал ее: недовольство войной велико, а страна расколота. Пригожин выступал с яркими проукраинскими месседжами о захватническом характере путинской кампании, о мифах российской пропаганды вроде "дамбили Бамбас" и фейковости "целей СВО". Впервые российская медийная персона высокого статуса дезавуировала главные кремлевские нарративы.

Разбит миф о непобедимости Путина. Хозяин Кремля проглотил все оскорбления и унижения от Пригожина, предоставив иммунитет от судебного преследования лицу, которое несколько часов до того называл преступником. Это был единственный шанс сохранить власть.

Предполагаю, что Кремль избежал штурма только усилиям Патрушева и Запада, который тоже постарался, чтобы остановить мятежников. Думаю, о контактах спецслужб РФ и США в тот субботний день станет известно вскоре. Уже сегодня CNN заявила, что западные партнеры просили Украину не бить по России во время того марша.

Стоит ли дальше бояться неадекватного афериста?

Мятеж заставит наших западных партнеров изменить отношение к РФ. Стратегия победы Московии — заставить Запад откажется от поддержки Украины, "всесильный вождь все рассчитал и прочно контролирует страну". Оказывается, вождь не всесилен, и во многом просчитался.

"Марш" Пригожина оказался неудачным как военная операция, но виртуозным с точки зрения троллинга Кремля. У ВСУ — контрнаступление, у "вагнеров" контр-троллинг, которым изрядно контузило их президента.

Вскоре мы уже узнаем, удалось ли немного подлечиться от этого страха нашим западным партнерам. В частности, услышим об этом уже в следующем месяце на саммите НАТО. Знаю точно, что решение о приглашении Украины еще рассматривается, и, надеюсь, новости из РФ сыграют свою роль.

Источник