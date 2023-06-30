Падение Путина — вопрос ближайшего времени. Что показал миру мятеж Пригожина

Западу пора научиться адекватно оценивать Путина и его режим, считает адвокат Александр Чебаненко . В частности, следует избавиться от нескольких распространенных политических и военных фобий

О фобиях Запада и пригожинском "марш-броске"

Многие из наших неравнодушных граждан регулярно задаются вопросом о довольно непоследовательной политике коллективного Запада в отношении Украины, России и ее приспешников в агрессии против нас.

И вот канцлер Германии, наконец, разродился целым рядом достаточно откровенных (едва ли не впервые на моей памяти) заявлений, в которых большинство этих фобий и ошибок коллективного Запада были приведены вместе.

Воспользуюсь случаем и приведу некоторые из них — со своими комментариями.

1. "Цель Запада помочь Украине защитить себя, а не смена режима в РФ".

Если цель Запада — реальная помощь Украине, то надо, наконец, осознать, что защита как Украины, так и всего цивилизованного мира как раз и требует смены режима в РФ, ведь их (Украины и цивилизации) уничтожение — это не болезненная прихоть одного недофюрера, а государственная политика РФ, основанная на потребностях российского населения.

2. В ответ на вопрос, надеялся ли он, что "мятеж Пригожина положит конец правлению Путина", канцлер ответил, что "в этом нет смысла, поскольку неясно, будет ли лучше то, что придет после него".

'Вагнер' изрядно потоптался на репутации Путина

Мятеж Пригожина (я называю его "марш-кидок", где "кидок" имеет и второе, всем известное, значение) — не просто "ослабил Путина", он продемонстрировал всему миру реальное положение вещей:

"Мощная власть Путина" — миф, аналогичный басням о "второй армии мира", только развенчанный не только Силами обороны Украины, но и ближайшими приспешниками недофюрера; Падение Путина — вопрос ближайшего времени, ведь в криминальной среде, образцом которой является российская верхушка, паханов, продемонстрировавших свою слабость, не поддерживают и на пенсию практически никогда не отправляют, а добивают; Конец правления Путина и, главное, конец российской недоимперии — логичный этап в мировой истории, что надо принять (особенно на Западе), а не сопротивляться этому, в том числе (в очередной раз) поддерживая то, что должно упасть.

3. "Войска Вагнера — это военное подразделение, которое действует очень агрессивно по всему миру, и очень конкретно в войне России против Украины".

Вагнеровцы — наемники, незаконная военная группировка, на счету боевиков которой тысячи тягчайших международных преступлений, а любое промедление с его ликвидацией и привлечением виновных лиц к ответственности, первым шагом в чем может быть признание его террористической организацией, не только усугубляет ситуацию, но и делает соучастниками тех лиц, в том числе, чиновников, кто сознательно подыгрывает преступникам.

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