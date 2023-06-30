По факту, из подавленного пригожинского мятежа ЧВК 'Вагнер' вышла победителем. Блогер Александр Карпюк объясняет, почему это так и почему это хорошо для украинской армии.

ЧВК "Вагнер".

Давайте немного проанализируем ситуацию, хотя бы субъективно. А то большинство украинцев не поняли вообще, что это было и как это нам помогает (или не помогает).

Я очень удивился, когда увидел то противостояние, то что "вагнеры" пройдут несколько сот километров с минимальным сопротивлением, собьют несколько бортов ВКС и выставят Путина никчемным — это было и так бонус. Непонятно, почему наши сограждане решили, что "вагнеры" будут забирать власть — они и есть часть системы, поэтому воевать против себя они не будут. Единственное, что стояло на повестке в тот день, — это подписание "вагнерами" контракт с МО РФ. И, судя по всему, ФСБ была не очень в восторге от этого.

Но давайте по порядку.

Сначала поймем, что такое ЧВК "Вагнер"

В Украине "вагнеры" сформировали образ подразделений с зеками. Но это неправильно их отражает. Потому что еще недавно зэкам попасть в "Вагнер" не было возможности. ЧВК "Вагнер" — это подразделение, которое подчинено ФСБ. Его задача — это неформальное влияние там, где официальные подразделения РФ не должны быть. И туда набирали лучших военных с богатым опытом. Через полиграф и секретку ФСБ. И военные ВС РФ шли в "вагнеры", потому что, во-первых, там гораздо понятнее ситуация для профи с координацией и ответственностью. Во-вторых, это свобода и деньги. И денег там много. Кроме того, военные задачи "вагнеров" периодически включали в себя отжим имущества и получение за это легких денег. Плен под выкуп. Перевозки оружия и незаконных грузов. Поддельные документы, заказные убийства, короче, спектр их задач довольно широк. И в основном незаконный.

ЧВК "Вагнер" себя показала в Африке и Сирии. Они отжимали алмазные, золотые и нефтяные месторождения, поддерживали режимы, организовали ликвидации. Деньги они через прокладки выводили в банки в Швейцарии и ОАЭ. Эти деньги, а там миллиарды, — это черный кэш военной машины РФ. Это то, чем они работают по миру.

Кстати, в ФСБ были подразделения и кадры, которые работали и в постсоветских странах, один из нам более известных представителей этих подразделений — это унылый гусар Гиркин. Его поматросили и бросили, он ушел к Пригожину в трудное время, поэтому в усатого нациста так бомбит от Пригожина, хотя по сути они являются продуктом одного ведомства. Просто "Вагнер" смог стать конкурентным, а Гиркин не смог сделать самостоятельную военную машину из сепаров, поэтому туда подключилось МО РФ, начало поддерживать сепаров уже напрямую — и Гиркин ушел нах... Конечно, Кужугетыча он тоже, мягко говоря, не любит. Надо только не забывать одно — все они, хотя и разнородные, но все же куски дерьма. Но мы отвлеклись, продолжим.

Когда произошла война в Украине, военная машина ВС РФ продемонстрировала слабость в компоненте штурмовых подразделений в составе БТГр. Батальонно-тактическая группа — это очень эффективная военная единица на поле боя. Это, по сути, батальон, которому приданы РЭБ, ПВО и другие подразделения, которые дают ему возможность выполнять широкий спектр задач. Но роты в этих БТГрах были в начале войны укомплектованы на 40-60% по штату мирного времени. По замыслу Герасимова, ракетные, авиационные, а затем артиллерийские удары должны были уничтожить все возможное сопротивление, и БТГры должны были заходить максимально далеко, потому что перед ними и сопротивления-то не должно было быть. По стратегическим и оперативным целям отработали ракетами, потом авиация все зачистила, а если есть там кто-то еще стреляет — ну, подняли "Орлан" в воздух, нашли, кто там жив, и разровняли все там артой. Какая разница, много у тебя в ротах людей или нет, если их задача — воткнуть флаг на руинах?

Реальность была несколько иной. Ракеты не всегда попадали, хотя отчеты наверх подавались об уничтожении всей ПВО и штабов, авиация начала немножко падать с первых дней и могла выполнять задачи без применения бомбардировщиков (а россияне планировали бомбить города запасами чугуна, как было в Сирии) или с очень ограниченным использованием. А на земле подразделениям оказывалось сопротивление. И некомплектные роты штурмовиков быстро самортизировались о сопротивление. И вот у тебя есть БТГр с техникой и возможностями, но кого ты в окопы отправишь? Связистов? Артиллеристов? Пвошников? Очень срочно была нужна штурмовая пехота. И для выполнения этой задачи подключили ЧВК "Вагнер".

Сами "вагнеры" имели в своей структуре много инструкторов, опытных бойцов и источники поступления неофициальных денег, которые были нужны для набора и подготовки той самой штурмовой пехоты. Один путь вербовки — это "вагнер-центры". Другой — тюрьмы.

В тюрьмах набирали зэков, их учили, координировали, привозили. Если они бежали, то "вагнеры" выполняли функции заградотрядов. Но тот самый опытный и обученный костяк "вагнеров" в мясных штурмах участия не принимал. Координация, артиллерия, аэроразведка, авиация (да, авиация у них тоже есть), логистика.

Вся неофициальная военная машина РФ включилась в эту войну.

Один из знаменитых 'наездов' Пригожина на Минобороны Фото: Скрин видео

Дальше вы знаете. Снарядный голод, конфликты с дегенератизмом МО РФ (которые подогревали те военные, которые ушли в "вагнеры" из МО РФ, и тут раз — и снова любимый дегенерат Шойгу у руля). Конфликты, взаимные обвинения, "Шойгу, Герасимов, где снаряды?".

И по итогу Шойгу согласовывает у Путина подчинение ЧВК "Вагнер" контрактом с МО РФ. И тут уже многие уперлись рогом от такой перспективы. Потому что не для того ФСБ свой цветочек растила, чтобы МО РФ это все отжало себе.

Потому что одно дело — быть псом войны где-то в Африке, откладывать себе на безбедную старость деньжат по счетам в эмиратских банках, чувствуя себя полушпионом, полурембо, а совсем другое — сидеть в Украине, ожидая "хаймарс" в базу, глядя, как все, что много лет выбивалось, зарабатывалось, координировалось, отдают тувинскому недотепе.

Дальше вы в курсе. Поход Пригожина, абсолютная импотенция Росгвардии, заблудившиеся осло…бы, несколько сбитых бортов и нежелание подразделений ВС РФ противостоять "вагнерам". Там тоже понятная мотивация. Ты сейчас кого-то там вальнешь, и за тебя как бы закон, но там люди вообще вне закона. Переходить дорогу им — себе дороже. Потом найдут, и тебя никто не защитит.

По итогу Пригожин все же добился своего

ЧВК "Вагнер" не будет подписывать контракты с МО РФ. Будут иметь базу в Белоруссии. Скорее всего, доступа к оружию и кадров с российско-украинской войны они не получат, но и пох, Пригожин сам заявлял, что им более интересно заниматься тем, чем и раньше, а не рубиться на войне, где у них выбивают ценных кадров ракетными ударами, без особых левых источников дохода. ЧВК "Вагнер" хочет вновь быть солдатами удачи, а не подчиняться МО РФ и воевать в Украине.

Сам Лукашенко привел в свою страну, с одной стороны, бомбу, которая когда-то рванет, но с другой, он забетонировал свою власть в стране. Теперь там никаких протестов точно не будет против Луки. "Вагнеры" танками пройдутся по любому.

А что МО РФ? А они как бы в ах*ре. Есть мнения, что многие поддержали "вагнеров", и сейчас тех, кто поддерживал этот мятеж, отодвигают от рычагов влияния. В самые тяжелые времена для ВС РФ они получили удар в спину, потеряли большое количество опытных командиров и механизмов, которые поддерживали эту войну. И заменить их кадыровцами или какой-то другой ЧВК уже не получится. Как бы там что ни говорили, я считаю, что ЧВК "Вагнер" это противостояние выиграла, оставшись независимой военной единицей. А также продемонстрировала Путину, какие перспективы независимых военных формирований в случаях несогласия с официальной линией командования будут иметь свое место в будущем. А это значит, что РФ сейчас должна потратить много ресурсов, чтобы усилить Росгвардию, которая будет на другой стороне баррикад.

И это во время контрнаступления.

Ну, что сказать. Мне все нравится пока что. Пригожин сделал гораздо больше, чем просто сбил несколько бортов и сделал хорошими несколько русских. Он разбалансировал существующую военную машину и создал внутреннюю конфронтацию во время активной военной операции. А какие это будет иметь последствия, увидим позже. Но я думаю, что они нам понравятся.

Отдельно интересная историческая параллель. Путин — это продукт КГБ. ЧВК "Вагнер" — это продукт ФСБ, а ФСБ — это правопреемник КГБ. А Путин когда-то был руководителем ФСБ. Тот случай, когда КГБ стал тем самым уроборосом, который и пожирает сам себя.

Ну и последнее — почему я считаю причастной к ЧВК "Вагнер" именно ФСБ, а не ГРУ, хотя ЧВК "Вагнер" имплементирована и в ФСБ, и в ГРУ, и в Росгвардию, и в МО РФ, просто по-разному и с разной степенью влияния. Оружие, БК и топливо, например, "вагнеры" получали через ГРУ МО РФ. Но даже фсбешник Гиркин получал для сепаров оружие тоже через МО РФ. Поэтому они взаимосвязаны, это факт.

Но, по словам того же Лукашенко, договоренности с Пригожиным были достигнуты при посредничестве главы ФСБ Бортникова и замминистра обороны РФ Евкурова. Именно ФСБ заявила о закрытии уголовного дела по Пригожину. Ну, и именно ФСБ была спикером пригожинского мятежа.

Ну, а Гиркин сам признался как-то, что он сотрудник ФСБ, и ловили его с левым фсбшным паспортом. И чего-то ГРУ в этих событиях как и не было.

Источник