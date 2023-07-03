Повышение цен на воду: почему это не дело правительства и президента

Президент и Премьер зря выступили против решения о повышении тарифов на воду с обвинениями в непрофессионализме, считает эксперт по энергоэффективности Святослав Павлюк . Это не имеет экономического обоснования и плохо выглядит в глазах Запада.

Куча эмоций относительно решения НКРЭКУ о повышении тарифов на воду и водоотвод.

Президент и Премьер выступили против этого решения с обвинениями в непрофессионализме. "Позорное решение. Непрофессиональное. Не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения. Правительству поручено представить ответное решение".

Учитывая именно такие позиции высших должностных лиц, хочу сказать, что:

Именно НКРЭКУ имеет исключительные полномочия устанавливать тарифы и эти полномочия определены Законом. Тариф на воду является традиционно убыточным в большинстве городов, городские бюджеты дотируют свои водоканалы на колоссальные суммы, это их опустошает и не дает возможности вкладывать деньги в модернизацию. Установление тарифа НКРЭКУ не означает, что Комиссия это делает по собственной инициативе. К ней обращаются водоканалы с просьбой утвердить их расчет, исходящий из существующих цен на энергию, реагенты, зарплаты и тому подобное. Это тариф не зарабатывания денег, а покрытия расходов на очистку и доставку воды. Ни городские, ни государственный бюджеты не зарабатывают на продаже воды потребителям, хотя должны были бы. Бесплатных бутербродов не бывает, за них всегда кто-то платит. Всякая благотворительная организация должна получать деньги на свою благотворительность, иначе она не сможет купить хлеба на бутерброды. Если водоканалы просят повысить тариф, чтобы компенсировать рост электроэнергии, реагентов, логистики и зарплат — то единственный способ не повышать его для потребителей — дать им денег из бюджета. Бюджет сам в беде и ничего такого не предлагает. Обязать энергокомпании поставлять бесплатную электроэнергию страна тоже не в состоянии — общая задолженность на рынке электроэнергии уже измеряется сотней миллиардов гривен. Если не начать платить реально деньги за реальные услуги, обвалится вся цепочка топливо-энергия-услуги. Пока что все вмешательства правительства в формирование цен на газ, тепло, воду, электроэнергию заканчиваются формированием гигантской задолженности, за которую рано или поздно вынужден будет заплатить национальный бюджет — за счет других расходов. Независимость регулятора (НКРЭКУ) является одним из очень важных требований ЕС к Украине, и это требование мы саботируем как можем. В ситуации, когда деньги западных партнеров удерживают экономику Украины на плаву, игнорировать такое требование — преступно. На практике это означает, что Запад доплачивает за каждый куб воды, газа и за тепло, и им это сложно объяснять своим гражданам. Очевидно, что ничем хорошим это закончиться не может, а требование Президента к Правительству вмешаться в решение регулятора — очень плохой сигнал для всех. Я не склонен считать, что Президент должен разбираться во всех процедурах всех учреждений, для этого у него есть штат советников. Советник, который ему подсунул такую трактовку ситуации — делает для страны зло. Да, есть города и водоканалы, где деньги тырят или бесхозяйственно тратят, но для того есть другие структуры, которые должны точечно заниматься теми, кто потерял чувство реальности.

При поднятии цен на бензин и тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей и Правительство и Офис Президента молчали. Почему они так оживились в ситуации с водой?

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