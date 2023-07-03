Украина — как Афганистан. Почему легализация каннабиса уровняет нас с этой меккой мака

Украина уверенно идет к производству лечебного каннабиса в промышленных масштабах. Экономист Алексей Кущ рассуждает о том, чем это чревато для страны и для общества.

Легализация каннабиса. Речь не об интересах больных людей, а о производстве "лечебного" канабиса в Украине в промышленных обьемах.

И это в стране, где общество и государство не готовы к введению электронных рецептов.

В стране с тотальной коррупцией. Где продается все оптом и в розницу, даже гуманитарка и питание для армии.

Давление на Украину будет оказываться запредельное.

Почему в мире недовольны тем, что талибы в Афганистане уничтожают поля мака?

Дело в том, что опиоиды и каннабиоиды позволяют перенаправлять жителей развитых стран с синтетических наркотиков на "экотравку".

Мир ждет от Украины лечебного каннабиса Фото: ledrenche.ouest-france.fr

А "синтетика" сейчас на Западе по уровню смертности бьет все рекорды, особенно среди молодежи и среднего возраста.

Поэтому Украину будут специализировать на конопле, а Афганистан — на маке.

Хотя Талибан уже против.

В отношении нас — вопрос решенный на 100%.

Никто из нормальных стран не хочет производить у себя наркотическое сырье (точнее сказать — не хочет делать акцент на нем), но все хотят делать из него "лечебные" таблетки, делать большие деньги, попутно вытесняя "синтетику".

Кстати, большой профит в странах с легализованным выращиванием наркосырья никогда не возникает.

Проверено Боливией, которая так и не разбогатела на легализации коки.

Как и Афганистан — на маке.

Кстати, говорят у нас уже появились поля мака… "Лечебного".

Источник