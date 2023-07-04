Тарифное безумие. Почему нельзя решать проблемы коммунального хозяйства Украины за счет потребителей

Повышение тарифов никак не способствует улучшению состояния коммунального хозяйства, убежден эксперт по ЖКХ Олег Попенко . И доказывает это на примере других стран.

Пошла очередная волна постов и статей в социальных сетях, на сайтах (очевидно дали грант, иначе писать такую пургу за бесплатно мало кто будет) о необходимости повышения тарифов, притом не только на услуги водоканалов, а и на электроэнергию и газ.

При этом начали тащить в эфир, заезженные тезисы о том что повышение тарифов на газ будет способствовать энергоэффективности, и люди будут массово утеплять дома, а если поднять тарифы на электроэнергию, то начнут заменять технику на более современную, класса А++, которая меньше потребляет электроэнергии.

Я еще и еще раз повторяю, это так не работает, и нет в истории модернизации большинства стран такого опыта.

И специально повторю, то что я много раз писал и в блогах и здесь в ФБ, модель модернизации коммунального хозяйства выглядит почти всегда в нормальной стране, сначала снижение затрат за счет управленческих решений и модернизации, потом повышение тарифов. Я с примерами.

1. Франция конец 50-60 годов

Сначала была проведена термомодернизация жилого фонда, в т.ч. и частного (за счет кредитов с 1-2% ставка и частичным погашением из муниципальных бюджетов), после были подняты тарифы на тепло. За счет модернизации снижено потребление тепла, и повышение стоимости гКа никак не повлияла на общий платеж.

2. Великобритания 70-е годы

Реформа водоканалов произошла в несколько этапов. Сначала их забрали в госсобственность, объединили в большие (водоканал до 100 000 абонентов убыточен априори) провели модернизацию за счет заемных и бюджетных денег, и после этого снова продали через приватизацию, но намного дороже. И только после этого подняли тарифы. Сократив при этом расходы на 1 м.куб. услуги, потребитель не ощутил на себе поднятие суммы платежа в платежке.

3. Германия 80 годы

Переработка ТБО

Столкнувшись с проблемой переработки ТБО и реальной себестоимостью, которую не покрывали тарифы на вывоз и переработку, в Германии сначала разработали закон о дуальной системе, согласно которого положили часть затрат на монополистов (кстати, сейчас бюджет ДС в 2020 году 1 млрд €), еще часть затрат взяли на себя ОМС, и только после всего этого, когда заработала вся система, они подняли тарифы на вывоз ТБО, но это не сказалось на сумме платежки.

Коммуналка висит на украинском населении тяжким грузом

Т.е. в нормальных странах не перекладывают на потребителя все затраты, а стараются компенсировать часть этих затрат, и не через субсидии, а через государственные программы, как в Колумбии, например.

Когда в Колумбии был энергетический кризис, и перед тем как поднимать тарифы на электроэнергию, государство разработало программу замены холодильников, т.к. в домохозяйствах он наиболее энергоемкий.

Банки кредитовали под 2-3% покупку новых холодильников, 25% стоимости компенсировали из бюджета (там очень бедный потребитель). В домохозяйствах снижалось потребление электроэнергии, и только после этого поднимали тарифы, но это не сказывалось на сумме платежа.

Так же модернизировали многоквартирный жилой фонд в Польше в 2000 годах. Сначала в домах установили ИТП по госпрограмме, снизили потребление тепла на 20-40 %, а только после этого подняли тарифы.

А в Украине бездумное поднятие тарифов последние годы, без нормальной тарифной политики, привело к огромной задолженности за коммуналку и суммах субсидий, и больше ничего. Опыт последних 8-9 лет в пример.

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