Почему Запорожье - не Чонгар. Чем отличается война в феврале 2022 и в июле 2023

Заявления о том, что до начала войны украинские войска могли бы закопаться в землю, как сейчас россияне на южном направлении — несостоятельны, считает блогер Юрий Богданов . И объясняет, почему.

Почему Запорожье — не Чонгар, или ОБ ОЧЕВИДНОМ.

ДИСКЛЕЙМЕР. Текст основан на изученных и доступных публично интервью участников событий и мнении военных, которым я доверяю.

Раз уж DeepState написал "ХВАТИТ ПОЛИТИЗИРОВАТЬ", то настало время ликбеза о том, чем "граница" между Крымом и континентом 02.22 отличается от текущей линии обороны россиян и нашей обороны Донбасса и Севера.

Что нужно для того, чтобы обеспечить такую оборону, которую россияне построили на юге? Прикрытие с воздуха, артиллерией и ПВО для:

Статических позиций самой обороны. Этих самых окопов. Потому что окопы без прикрытия будут разобраны вражеской артой и авиацией. Логистики. Потому что оборона в окопах без обеспечения очень быстро закончится из-за голода, отсутствия горючего и БК. Тыловых позиций. Чтобы ДРГ и прорвавшиеся части не перерезали логистику и не вышли в тыл.

И даже при наличии всего этого ВСУ сейчас постепенно, очень осторожно и последовательно разрушают оборону РФ, размывая и передовые позиции, и дальнобойные средства поражения, и логистику. Потому что такая оборона очень уязвима к методическому воздействию.

А давайте вспомним вводные, с которыми мы встретили 24.02.2022 и как провели первое полугодие войны.

Тотальное преимущество РФ:

В воздухе. Они не смогли уничтожить нашу авиацию и подавить ПВО, но Россия имеет преимущество в десятки раз. И особенно на юге через базы в Крыму и на Кубани. В артиллерии и ракетных силах. Напомню, что еще летом 2022 года Россия выпускала по 10-15 снарядов на каждый один наш. В инженерной технике, средствах минирования и разминирования. То, что украинские саперы делали ручками, россияне преимущественно делали и делают специальной техникой.

Преимущество в разы:

В бронетехнике. В средствах ПВО.

Умная война дает Украине возможность одерживать победы Фото: Getty Images

А теперь о юге. Окей, мы нарыли окопы. Сколько времени ушло бы на то, чтобы россияне при том превосходстве стерли бы нашу менее мощную артиллерию, посбивали бы самолеты, разрушили логистику и оставили наши войска, которые бы героически сидели в окопах, без обеспечения и прикрытия? Немного. И все те, кто на время наступления сидел бы в окопах, или умерли бы, или были бы в плену. Маневрировать и отступать у них бы шанса не было.

И чтобы не носиться с Чонгаром. Под прикрытием арты и авиации россиянам ничто не помешало бы навести переправы и спокойно переправиться за несколько часов. Такова реальность. Мы бы не могли им никак помешать, потому что ХАЙМАРС и западной арты у нас тогда не было. И да, я уже это писал, но повторю. В условиях атак со всех сторон, реального инферно можно было и растеряться, и про...баться. Извините, неприятно, но так тоже бывает.

А теперь — чем отличается Север и Донбасс от Юга.

Север. Здесь Россия не могла в полной мере воспользоваться своим преимуществом в воздухе и в арте, и только на Севере тактика из "впустить колонны, отрезать, уничтожить" могла сработать. Благодаря природе и ограниченному количеству маршрутов передвижения.

Кстати, если бы россиян пытались так же останавливать на границах — люди на этих позициях просто были бы уничтожены за сутки-двое. И это ничего бы не изменило, кроме количества погибших от первого российского удара.

Донбасс. На Донбассе снос позиций требует много времени. Даже если это просто оборона в промышленной зоне или объектах инфраструктуры (вспомните Аэропорт). Донбасс состоит из урочищ, посадок, индустриальных объектов (построенных с запасом под ядерную войну), шахт и здесь даже логистику организовывать проще.

Но и тут работало преимущество России в арте и авиации, как только условия для обороны были не такие благоприятные. Пески снесли в ноль. Именно артой. А там было нарыто и налито довольно дофига. Люди, которые говорят, что юг надо было оборонять, как Мариинку и Авдеевку, просто обрекли бы значительное количество воинов на довольно бессмысленную смерть или плен.

Не надо думать, что в ВСУ 9 лет сидели идиоты, которые не знают, где и как строить оборону. С 2014 до 24.02.22 мы не увеличили парк арты в 5 раз, и самолетов в 20 раз. Но было ли это реальным?

Без ошибок точно не обошлось. И агентов хватало, и много чего. Но в целом все сложилось даже лучше для нас, чем могло. Это сейчас мы можем быть очень умными и оценивать возможности февраля 22, исходя из имеющихся сейчас сил и средств. Но это лицемерие на грани с идиотизмом.

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