Где танки, Запад? Как медлительность с поставками западного вооружения мешает ВСУ

Баланс вооружений с начала войны резко изменился в пользу России. Но все-таки Украине нужно еще больше танков и артиллерии, и поступать на фронт они должны быстрее, считает обозреватель Марк Чемпион .

Новые данные о военной помощи Украине указывают на значительное изменение баланса тяжелого вооружения на полях сражений страны после более 16 месяцев войны.

Обновленная база данных Ukraine Support Tracker, которую поддерживает немецкий Кильский институт мировой экономики, сообщает, что стороны, которые помогают Киеву, поставили 471 новый танк с начала войны, а также 286 еще не поступили, несмотря на то, что количество новых обещаний замедлилось.

В сочетании с подсчетом утраченного или захваченного оборудования от OSINT-группы Oryx, которую многие считают осторожной в оценках, эти цифры свидетельствуют о том, что танковый парк Украины вырос с начала вторжения в прошлом году, в то время как танковый парк России сократился вдвое.

Разрыв численности по артиллерии и реактивным системам залпового огня также сократился, хотя и значительно меньше.

Данные о танках, в частности, согласуются с парламентскими показаниями, предоставленными начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным во вторник.

"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии", — сказал Радакин комитету законодательной власти по вопросам обороны. "В прошлом году она выпустила 10 миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 миллион снарядов в год. Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год".

По данным Oryx, которые фиксируют только потери, которые могут подтвердить, 2082 российских танка были уничтожены, повреждены, брошены или захвачены с начала войны в 2022 году. Москва изначально имела 3417 доступных танков, согласно Military Balance, ежегодному справочнику World Armoures, опубликованному Международным институтом стратегических исследований (IISS), лондонским аналитическим центром.

Вокруг таких цифр существует огромная неопределенность, поскольку обе стороны рассматривают свои потери как государственную тайну и существуют значительные трудности со сбором данных в открытых источниках, особенно когда речь идет о потерях Украины, которые менее хорошо зарегистрированы. Также нет достоверных данных о количестве резервных танков или артиллерийских систем, которые Россия изготовила или изъяла из глубоких складов с начала войны.

Графика Bloomberg показывает изменение численности танков, тяжелой артиллерии и РСЗО у России и Украины с начала войны

Однако, по словам Иоганна Мишеля, специалиста по сухопутной войне из IISS, Украина, кажется, завершила первый год войны примерно с тем же количеством тяжелого вооружения, что имела в начале, несмотря на большие потери. В начале этого года Мишель провел собственный анализ доступных данных, внеся поправки на возможную предвзятость в данных. С тех пор было больше потерь, поставок и захватов российских танков.

Однако этого нельзя сказать о России, которая также должна резервировать часть своих сил для обороны других границ крупнейшей страны мира. Изменение баланса тяжелых вооружений является важным, но далеко не решающим для текущего контрнаступления Украины, считает Мишель.

Стоимость "все еще высока" для Украины

"Проблема в том, что Украине сейчас нужно вернуть территорию, поэтому она находится в наступлении против хорошо подготовленной обороны, а для этого нужно сильное преимущество", — сказал Мишель.

Это объясняет сосредоточенность украинских сил на уничтожении российской артиллерии и путей обеспечения перед тем, как направить в бой основную часть бригад, подготовленных к контрнаступлению. Генштаб Украины в последнее время почти ежедневно заявляет об уничтожении более 30 российских артиллерийских установок. Артиллерийские потери особенно трудно проверить, поскольку орудия обычно находятся далеко за линией фронта.

Кильский институт обновил данные за период с 25 февраля по 31 мая, установив, что обещания по помощи были значительно ниже, чем зимой, несмотря на некоторые крупные пакеты из Германии и США, причем военные обязательства за этот период составляли 9 миллиардов евро (9,77 миллиарда долларов).

В то же время выросла доля помощи относительно финансовых и гуманитарных обязательств, сообщили в институте. В отчете говорится, что США и страны-члены Европейского Союза медленнее всего выполняют обязательства по оружию: 286 из 757 танков и 177 из 556 155-мм и 152-мм гаубиц еще не поступили.

Эти задержки могут сделать даже некоторые из поставленных танков менее эффективными, чем они должны быть, поскольку украинским силам пришлось спешить с обучением, которое часто проводилось различными партнерами из Организации Североатлантического договора, имеющими разную практику.

"Пока украинцы не будут иметь явного преимущества, — сказал Мишель, — цена попытки продвинуться вперед будет очень высокой".

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