Политическое насекомое. Почему "многоходовки Путина" — это миф

Принято думать, что Путин — умный и дальновидный политик, который все просчитывает и выстраивает длинные многоходовые планы. Но аналитик Юрий Богданов доказывает, что все это совсем не так...

Немножко о Путине, потому что мифы еще живы.

"Не мог Путин не знать о мятеже Пригожина".

"Не мог Путин не знать, что азовцев отпустят".

"Не мог Путин не знать...".

Короче. Путина все еще часто воспринимают как если не суперзлодея уровня Таноса, но хотя бы как компетентного злодея, который умело ведет политику. И который контролирует все и чьи приказы выполняет вся российская вертикаль.

Нет. Этого нет.

Путин — политическое насекомое, которому посчастливилось в силу обстоятельств возглавить страну с огромным потенциалом, которым он распорядился как долбо...б. Нет никакого смысла лепить из него талантливого политика или компетентно информированного человека.

Если бы он был компетентно информированным, он бы никогда не начал такую войну, которую начал.

Отличие Путина от большинства диктаторов — он не выиграл никаких конкурентных выборов или не пришел к власти путем военного мятежа или революции. Он пришел к власти как удобная и понятная всем фигура. Как крутой (с профессиональной точки зрения) политтехнологический проект.

Воспользоваться продуктом реформ 90-х и начала 00-х (автором которых был не он), а также бешеным ростом цен на ресурсы было очень не сложно. И Путин воспользовался. На него работали действительно талантливые люди, заключившие сделку с собственной совестью. Строили ему медиа, политическую систему и извращенную экономику. Которые сами стали бенефициарами режима и подарили довольно посредственному человеку возможности России.

Кроме того, Путину откровенно везло. Да, такое бывает.

В контексте мировой политики. С уверенностью американцев и европейцев, что после развала СССР мир успокоился и демократии победили окончательно. С россиянами, которые очень просто обменяли политические права на посредственный комфорт, возможность строить европейскую страну на имперский ресентимент к Западу (и впоследствии к Украине). С российскими элитами, которых устроил социальный договор о царе, выступающем арбитром, и системе, которая позволяет зарабатывать. Советское наследие во многих аспектах огромное. На него работала де-факто советская система дипломатии, экономических связей, военная школа и спецслужбы. И ресурсные деньги это питали. Хотя "талантливые" люди вроде Лаврова или Шойгу эти институты потихоньку убивали.

Да, "многоходовки Путина" — это миф. И мы имеем дело с авантюристом, а не с гениальным политиком. А фарт у авантюристов со временем проходит.

Да, у России были возможности построить нечто грандиозное. Но Владимир Путин как маленькое и жалкое создание выбрал шовинизм, ресентимент, уникальную по масштабам коррупцию и диктатуру. И такую Россию он построил. Россию, которая правда превзошла худшие образцы самой себя.

Россия, которую он построил... Фото: Getty Images

Подобным диктатурам свойственен отрицательный отбор — и в конце концов вокруг него остались преимущественно те, кто доказывал верность ему лично. Но проблема в том, что власть такого царя (а Россия никакой другой формы правления не знает) является тенью на стене. Она есть, пока все верят в ее силу. Для страны и для мира также.

Да, я искренне убежден, что Путин — это самый удачный политтехнологический проект в новейшей истории. Настолько настоящая посредственность полковника КГБ не соответствует образу глобального лидера, который им и ему был создан. И насколько этот образ долго держался — показатель благоприятности обстоятельств и качества проекта.

А последние 16 месяцев от него сначала отвалилась шпаклевка. Потом начали фрагменты стены крошиться. А после мятежа Пригожина — процесс стал необратимым. Да, единственным шансом Путина сохранить лицо было утопить мятеж в крови. Все остальное — туфта.

И когда сейчас наши союзники говорят, что дадут кассетные боеприпасы, когда Эрдоган отпускает азовцев (то есть наносит Путину сильный репутационный удар в контексте переговоров по зерновой сделке), подписывает соглашение о производстве БПЛА в Украине, когда Россия сама постоянно начинает бредить переговорами — это о том, что тень стала короткой.

Иллюзия, которую Путин создавал для мира, стремительно падает. Король уже почти голый. Конечно, это не делает наше дело легким. Россия все еще остается страной с потенциалом. Хотя гораздо меньшим, чем до Путина (такая вот ирония), и гораздо меньшим, чем 16 месяцев назад. Это делает нашу победу ближе.

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