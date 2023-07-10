ЧВК "Вагнер" в Сирии потерял все. Как в Дамаске быстро и без проблем обезвредили пригожинские силы

С наемниками ЧВК "Вагнер" в Сирии справились очень быстро — и теперь их влияние там сведено практически к нулю. Подробности рассказывает эксперт по международным отношениям Илия Куса .

По "вагнерам" в Сирии.

Долго собирал хоть какую-то информацию. Ее совсем немного, и проверить сложно. Так что будет абстрактно и кратко.

В день "пригожинского мятежа" российское военное командование в Сирии сначала пребывало в ступоре, как и местные наемники. Их там немного, около 300-400 человек, в основном инструкторов для ВС Сирии. Какой-то существенной угрозы для российских операций в Сирии они не несли.

В какой-то момент их все таки "купировали": командование РФ вызвало командиров ЧВК на авиабазу "Хмеймим" в Латакии, и на всякий случай ограничили их передвижения и связь. От греха подальше.

Сирийские власти никак не комментировали происходящее в России, и для них это стало неприятной неожиданностью. Минобороны Сирии и мухабарат на всякий случай ограничили контакты с вагнеровцами до завершения конфликта, чтобы случайно не попасть в эпицентр противостояния.

После договорняка Кремля с Пригожиным, его люди в Сирии были вынуждены подписать контракты с МО, и продолжают там работать. Заменять их, насколько я понимаю, не станут, да и смысла в этом нет, их роль в Сирии на данный момент ограничена и незначительна.

На события в Сирии "Вагнер" серьезного воздействия не оказывал Фото: AP Photo

После марша Пригожина роль наемников ЧВК "Вагнер" станет еще меньше. МО полностью вытеснило их из всех ключевых коммуникаций с сирийским правительством, разведкой и армейскими структурами. Им урезали зарплаты и отодвинули на второй план. Судя по данным FlightRadar, какая-то часть наемников была вывезена из Сирии, наверняка из числа тех, кто отказался подписывать контракт с МО.

Точно сказать сложно, но судя по сообщениям, сирийская военная разведка встала на сторону МО РФ, и помогала им взять под контроль основные штабы вагнеровцев и установить за ними наблюдение, дабы купировать проблему, пока шли переговоры Пригожина и Кремля.

Нефтяные поля, которые наемники охраняли в Сирии, очевидно, останутся нетронутыми. Активы ценные, и нужные россиянам. Просто они теперь будут под контролем государства, а не отдельно Пригожина, как было раньше.

Не думаю, что в Сирии как-то резко поменяется баланс сил в результате демарша Пригожина. Все таки, масштабы не те, да и все основные операции и переговоры все равно были завязаны на Москву. Вот в Африке ситуация немного иная, там у Пригожина целая подпольная империя, кое-где вполне себе автономная.

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