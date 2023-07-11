Бедность и послевоенная жизнь. Как Украине получить 150 миллиардов долларов для восстановления и развития

За восстановление Украины, конечно, в основном заплатит агрессор. Но частично придется тратиться и самой Украине. Экономический эксперт Кирилл Криволап перечисляет, что нам нужно сделать, чтобы осилить такую задачу

Топ-тема ближайшего десятилетия вместе с темой восстановления Украины — инвестиции. Мы не осилим восстановление и модернизацию страны без частного капитала. Поэтому говорим "восстановление", но понимаем — "инвестиции".

Стоимость восстановления Украины к концу войны может вырасти до $500 млрд. Очевидно, что значительная часть убытков должна быть компенсирована за счет агрессора, но, по нашей оценке, не менее 150 млрд. в ближайшие 10 лет должно быть мобилизовано в виде инвестиций частного сектора. Большой вопрос — а благодаря чему? Почему в конкуренции за капитал, рынки и трудовые ресурсы инвесторы, в том числе внутренние, должны выбирать Украину?

Украина за более чем 30 лет независимости смогла накопить только около 50 млрд. долл. иностранных инвестиций. За то же время Польше удалось аккумулировать более 250 млрд. долл. инвестиций, то есть в 5 раз больше.

Созданию благоприятного инвестиционного климата в Украине после победы все еще будут мешать сразу несколько проблемных моментов, в частности, недостаточный уровень защиты прав собственности, несовершенная налоговая политика, ограничения на движение капитала, проблемы с верховенством права и тому подобное. Или мы это все изменим.

В топ-30 стран по Индексу защиты прав собственности нет стран с низким уровнем доходов. В 2022 г. только 23 страны мира имели очень надежную систему защиты прав собственности. В них живет лишь 11.8% населения Земли, но они производят более 53% мирового ВВП. Украина при этом занимает по этому Индексу 105-е место в мире. И да, налоги, их взимание — это тоже о защите прав собственности.

В индексе "налогового ада" позиция Украины - очень скромная

Также (важно — по данным 2020 года!) мы были на 5-м месте среди стран из рейтинга "Налогового ада" — Tax Hells. Этот рейтинг не столько о самих ставках налогов, сколько о миксе инфляции, коррупции, ставок, качества госуправления, уровня государственного долга, предсказуемости регуляторного поля и тому подобное.

Есть, хоть и временные, но проблемы со свободой движения капитала. Сегодня по Индексу финансовой открытости Украина занимает одно из последних мест, на уровне с Сирией или Венесуэлой.

Правительство уже работает над этими проблемами. Но это только начало пути.

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