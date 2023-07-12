Байден, не проиграй Украину! Этой стране смелых людей нужно будущее — ей нужна НАТО

США поддерживают Украину хоть и постоянно, но на самом деле очень осторожно. Колумнист The Guardian Тимоти Гартон Эш призывает президента Джо Байдена проявить больше решительности, уверяя: сейчас — самое время!

Если на саммите НАТО в Вильнюсе на этой неделе США не возьмут на себя более смелое руководство по вопросам долгосрочной безопасности Украины, историки могут однажды спросить: "Кто потерял Украину?" И их шокирующим ответом может быть: президент Джо Байден.

Я говорю это после разговора с широким кругом людей в Киеве на прошлой неделе перед отъездом из Украины в субботу, в 500-й день крупнейшей войны в Европе с 1945 года. До сих пор сохраняется необыкновенный боевой дух, который я обнаружил во время моего последнего визита в феврале. Но за пять месяцев некоторые люди, кажется, постарели на пять лет. Они истощены. Потери среди военных и мирных жителей продолжают расти.

Вместе с другими членами нашей миссии по установлению фактов Европейского совета по международным отношениям я был свидетелем того, как в Михайловском монастыре над гробом украинской писательницы Виктории Амелиной читали молитвы. Во время посещения Краматорска для фиксации военных преступлений России она сама стала жертвой российского военного преступления. Пока администрация Байдена беспокоится об эскалации на каждом шагу, Владимир Путин продолжает эскалацию, особенно в связи со взрывом Каховской плотины, которая разрушила огромные участки украинской земли. Экоцид дополняет геноцид.

В недавнем опросе 78% украинцев заявили, что ихблизкие родственники или друзья были ранены или убиты после полномасштабного вторжения России в прошлом году. Боль частично маскируется адреналином сопротивления, но после войны страна столкнется с массовыми травмами. Священник рассказал нам о солдате, который вернулся после нескольких месяцев на фронте, но не мог заснуть. Дома было слишком тихо.

Высокопоставленные представители Министерства обороны откровенно признали, что контрнаступление этим летом продвигалось очень медленно, особенно против российских минных полей и многочисленных линий противотанковой обороны на юге. Большой общевойсковой натиск обученных и оснащенных на Западе бригад еще впереди, но в этом виде войны преимущество заключается в укрепленной обороне. Важно то, что Россия сильнее в небе. Отсюда постоянные украинские призывы — увеличить количество систем ПВО и истребителей F-16.

В опросе, проведенном в мае этого года, 87% украинцев заявили, что с оптимизмом смотрят в будущее своей страны, но в личной жизни настроение становится все более трезвым. Нам сказали, что каждый пятый украинский ребенок сейчас находится за пределами страны. Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, поделился с нами своим прогнозом, согласно которому, при текущих тенденциях численность рабочей силы будет сокращена на треть в течение следующих нескольких лет. Обеспечить рабочие места, жилье и школы, без которых миллионы украинцев не вернутся из-за границы, — сложнейшая задача.

Поэтому, когда я говорю: "Кто проиграл Украину?", я не имею в виду поражение в войне. Я имею в виду потерю мира: страна измученная, разоренная, травмированная, часть ее территории все еще отнята, страна в подвешенном состоянии. Потому что это теперь жестокая, мстительная цель Путина: если он не сможет вернуть Украину в состав Российской империи, он попытается ее разрушить.

Европа решительно встала на сторону Украины Фото: УНИАН

Военная поддержка США необходима Украине для победы в войне. Долгосрочная безопасность необходима Украине для достижения мира. Без безопасности будет мало инвестиций, меньше репатриантов, не будет успешной реконструкции. И это в конечном итоге означает, что членство в НАТО для Украины имеет решающее значение.

В то время как военная и экономическая помощь США Украине была масштабной и незаменимой, Европа сейчас опережает США в своей стратегической позиции по отношению к этой стране. ЕС сделал то, чего не сделала НАТО: недвусмысленно обязался присоединиться к Украине. Как и везде в Центральной и Восточной Европе с 1989 года, это уже оказывает преобразующее влияние. Ведь теперь у всех в Украине есть эта большая общая цель "присоединиться к Европе". Неправительственные эксперты и активисты сказали нам, что на самом деле они хотели более жестких условий ЕС, чтобы бороться с коррупцией, укреплять верховенство закона и улучшать управление. Четырехлетний пакет поддержки ЕС в размере 50 миллиардов евро формирует внутреннюю программу реконструкции и реформ.

Европейцы также впереди, когда речь идет о призыве к решительному заявлению участников Вильнюсского саммита о будущем членстве Украины в НАТО. И это не только жители Центральной и Восточной Европы. Президент Эммануэль Макрон продемонстрировал то, что один киевский эксперт назвал "волшебной трансформацией" позиции Франции. Германия более нерешительна, но самая большая проблема Киева теперь в Вашингтоне.

Украинцы - реалисты. Они знают, что не могут вступить в НАТО, пока идет война. Им нужно то, что они называют "политическим приглашением", которое будет реализовано только при подходящих условиях. В качестве моста к этому моменту они добиваются обязательств в области безопасности от ведущих держав НАТО, таких как США, Великобритания, Франция и Германия. Их иногда называют "гарантиями безопасности", но, как пояснил один эксперт, более точным определением было бы "гарантии помощи в обеспечении безопасности". Эти державы обязуются продолжать поставки военных средств, необходимых Украине для борьбы с агрессором. Это будет что-то вроде того, что США делают для Израиля, но от нескольких партнеров и с четким путем к конечному членству в НАТО.

На момент написания Байдена все еще не было. В воскресенье он сказал журналисту CNN Фариду Закарии, что Украина не готова к членству в НАТО и что меры безопасности в израильском стиле должны стать доступны, "если будет прекращение огня, если будет мирное соглашение". Он подчеркнул слово "если". Сопоставляя это с публичными и частными заявлениями высокопоставленных американских чиновников, можно обнаружить довольно жесткую позицию. Членство в НАТО выглядит как будущая награда для Украины, которая договаривается о наилучшем мире — и она может получить его, вероятно, принимая значительную потерю территории.

Если бы таков был итог Вильнюсского саммита, в Украине настало бы огромное разочарование. (Морально сомнительный дар американских кассетных бомб не заменяет долгосрочных обязательств по обеспечению безопасности и только запутывает дебаты). Мы уже слышали в Киеве признаки растущего гнева против Запада. Оставленным сражаться в одиночестве еще 500 дней, без твердого обещания будущей безопасности, даже самым смелым из храбрых будет трудно восстановить свою разбитую, истощенную, травмированную страну.

Но если Запад предоставит Украине военные средства для победы в этой войне, добавив твердое обещание будущего членства в НАТО, когда она закончится, то США получат Европу, гораздо более способную защитить себя от ослабленной России. Тогда США смогут направить больше собственных ресурсов на борьбу с геостратегической угрозой со стороны Китая.

Окончательное решение будет принято только на этой неделе за столом лидеров в Вильнюсе. Давайте, господин Президент, поступайте правильно, смело, по-настоящему стратегически. История наблюдает за вами.

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