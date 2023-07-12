Российская провокация под Купянском. Как противник хочет заставить Украину бросить в бой резервы

На Купянском направлении россияне явно готовят следующие действия. Военный эксперт Константин Машовец анализирует то, что уже сделал противник, и пытается предсказать, что будет сделано.

Попробуем понять — как именно противник может перейти к активным (наступательным) действиям на Купянском направлении.

Прежде чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению тех или иных вариантов, надо сделать ряд замечаний общего характера, относительно причин и последствий активных действий противника оперативно-тактического масштаба на этом направлении...

Главная причина — это реализация замысла российского военного командования, по проведению стратегической оборонительной операции силами "Объединенной группировки ВС РФ на Юго-Западном ТВД" в рамках летней кампании 2023-го года... Иными словами — вероятное наступление противника оперативно-тактического масштаба на Купянском направлении является одним из элментов общего российского плана этой операции. То есть того, что сейчас называют "большим планом генерала Герасимова"

Главный смысл этого плана (замысла) заключается в том, чтобы предварительно, минимизировав результаты наступления ВСУ на выбранном ими направлении, заставить украинское военное командование ПРЕДВАРИТЕЛЬНО и БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО задействовать свои оперативные резервы (а затем и стратегические). После чего... сами перейти к активным наступательным действиям на внезапном и неожиданном для ВСУ оперативном направлении. И добиться, по крайней мере, оперативно-тактического успеха, таким образом, создав предпосылки для успешного завершения всей стратегической оборонительной операции...

И третье, крайнее замечание, относительно избрания именно Купянского направления. По трезвой, адекватной оценке ситуации на других оперативных направлениях, единственным "конкурентно-способным" направлением для Купянского является так называемый Северский выступ ВСУ, где его северным и южным фасами является соответственно Лиманское направление и Соледарский выступ противника. Но, если оценивать в КОМПЛЕКСЕ... то вполне возможно прийти к выводу, что все же Купянское направление в этом отношении значительно выигрывает у Северского...

Прежде всего, одним, но очень весомым показателем — для того, чтобы добиться успеха на Купянском направлении, противнику надо "пройти" гораздо меньшие расстояния и задействовать меньше сил и средств, чем для того, чтобы "решить проблему" Северского выступа. Да, объем и размер ГИПОТЕТИЧЕСКОГО успеха в районе Северска может быть немного больше, чем бы это происходило в районе Купянска, но и вероятность его самого здесь меньше на порядок, в силу целого ряда причин (например, из-за необходимости форсировать р.Северский Донец под огнем)...

Поэтому теперь, рассмотрим конкретно... как противник может действовать на Купянском направлении. По большому счету, для противника здесь есть ровно 2 (ДВА) варианта действий...

Вариант №1

- Главный удар наносится из района Николаевка — Новая Тарасовка — Ягодное — Орлянка в направлении Степная Новоселовка — Петропавловка. Вспомогательный — из района Воробьевка — Ольшана — Лиман Первый — Масютовка в направлении Синьковка — Кучеровка (или Петропавловка)

Вариант №2

- Направления те же самые, только распределение приоритетности (и соответственно, сил и средств — противоположное)

Есть еще вариант — "равномерная" приоритетность между этими направлениями, но в таком случае — шансы на общий успех, очевидно, снижаются... Поэтому, с точки зрения вариативности, я бы, все-таки, на свой собственный взгляд, сделал бы одно из направлений приоритетным... Тем более, что у российского командования, учитывая ситуацию на других операционных направлениях... не так уж и много сил и ресурсов, чтобы действовать своими подготовленными резервами — "по баХатому"...

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Теперь посмотрим, как это может выглядеть непосредственно "на солдатиках"... или как это принято в реальном российском войске, "на ящике с песком"...

В варианте №1 ... очевидно, что противнику придется предварительно провести оперативное развертывание ударной оперативно-тактической группировки именно в указанном мною районе. И по большому счету, он УЖЕ это сделал, или ну очень близок к его завершению... Но, как всегда, есть одно "но"... Относительно вспомогательного удара, ему придется провести в исходном районе также определенную перегруппировку своих сил и средств... Смысл здесь в чем — а в том, что перед началом масштабной активизации необходимо будет сделать 2 вещи — уплотнить боевые порядки 138-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр), с целью концентрации ее главных сил на своем левом фланге, и усилить 25-ю омсбр (ее соседа слева)... На мой, ну очень субъективный взгляд это будет сделано перед самым началом этого наступления... И соответствующие силы у противника для этого, безусловно, есть... Это 11-й армейский корпус (АК), а именно его 18-я мотострелковая дивизия (мсд) — ее 79-й и 275-й мотострелковые полки (мсп). Оба сейчас торчат в тылах, в районе с.Троицкое (я так понимаю, "восстанавливаются и доукомплектовываются" в корпусном базовом районе), но я уверен, что "по первому свистку" они появятся в районе с.Богдановское или с.Ольшана ...

... очевидно, что противнику придется предварительно провести оперативное развертывание ударной оперативно-тактической группировки именно в указанном мною районе. И по большому счету, он УЖЕ это сделал, или ну очень близок к его завершению... Но, как всегда, есть одно "но"... Относительно вспомогательного удара, ему придется провести в исходном районе также определенную перегруппировку своих сил и средств... Смысл здесь в чем — а в том, что перед началом масштабной активизации необходимо будет сделать 2 вещи — уплотнить боевые порядки 138-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр), с целью концентрации ее главных сил на своем левом фланге, и усилить 25-ю омсбр (ее соседа слева)... На мой, ну очень субъективный взгляд это будет сделано перед самым началом этого наступления... И соответствующие силы у противника для этого, безусловно, есть... Это 11-й армейский корпус (АК), а именно его 18-я мотострелковая дивизия (мсд) — ее 79-й и 275-й мотострелковые полки (мсп). Оба сейчас торчат в тылах, в районе с.Троицкое (я так понимаю, "восстанавливаются и доукомплектовываются" в корпусном базовом районе), но я уверен, что "по первому свистку" они появятся в районе с.Богдановское или с.Ольшана ... В варианте №2... который, судя по всему, менее вероятен, но полностью не исключен... вряд ли командование противника начнет масштабную перегруппировку сил и средств между направлениями (даже в пределах исключительно ГВ "Запад"), особенно в отношении своей ударной оперативно-тактической группировки (иначе, оно просто насторожит украинское командование этими перемещениями). Более логично было бы усиление в полосах тех же 138-й и 25-й омсбр ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ силами и средствами, так сказать, "со стороны"... И они также есть у россиян. Начиная с 5.07.2023-го года на территорию РФ начали прибывать подразделения 3-х мотострелковых полков (2 из состава 20-й общевойсковой армии (ОВА), и 1 из состава 1-й гв. ТА, ага той самой, части и соединения которой и составляют основу вышеуказанной оперативно-тактической группировки развернутой на Купянском направлении). У которых, как раз и закончился "цикл подготовки" на белорусских полигонах... Ну да, "чисто случайно" совпало — момент окончания их цикла боевой подготовки и боевого слаживания и необходимость нарастить силы на Купянском направлении "свежими" частями... ну что, бывает такое (на самом деле, нет... не бывает, в армии никаких случайных перемещений в принципе не существует...).

Итак, как оно может происходить в реальности...

Скорее всего, начнется именно в районе с.Синьковка (хотя может и немного восточнее)... Атакуют подразделения 25-й омсбр (кстати, именно в ее полосу обороны российское командование завезло несколько рот типа "Шторм-Z", что уже само по себе говорит достаточно) и левофланговые 138-й омсбр. Главная дирекция — на Петропавловку...

После того, как противник выполнит ближайшую задачу на этом направлении (а это, очевидно — продвижение на юг на определенное расстояние и захват с.Синьковка), а главное — дождется ввода в бой украинским командованием тактических (и возможно, части оперативных) резервов на этом участке... в ход пойдут подразделения 2-й мсд и 47-й тд.

Наиболее вероятный участок прорыва — Ивановка — Кисловка, хотя может быть и немного севернее... Главная дирекция (ближайшая задача) — дорога Р-07 и рубеж с.Степная Новоселовка — с.Котляровка. После достижения — может быть двойное развитие — либо вдоль дороги в северо-западном направлении непосредственно на Петропавловку (и далее на Купянск), либо в направлении на с.Песчаное, чтобы достичь рубежа Песчаное — Табаевка и перенести главные усилия в полосу 138-й и 25-й омсбр, одновременно прикрывая наступающую группировку с наиболее важного и угрожающего для противника направления — юга...

Ну, это, конечно, все исключительно мои "домыслы"... как на самом деле задумало российское командование, я не знаю... но я бы, на его месте делал именно так...

Общий смысл, думаю, уважаемые читатели, вам понятен...

Создаются 2 группировки на Купянском направлении

Одна — больше (главная), другая — меньше (вспомогательная)

Они наносят удар, сначала в соответствии со своим статусом, потом меняются "ролями"... главная задача — вытянуть наши резервы на какие-то из этих двух направлений и связать их, потом, при необходимости, "поменять" их статус ( в смысле, перенести усилия). Если их удастся связать на вспомогательном направлении с самого начала — такая необходимость отпадет...

Общий смысл этого замысла — поочередное (или ОДНОВРЕМЕННОЕ, в зависимости от ситуации) продвижение обеих группировок по главным дирекциям — с севера на юг вдоль р.Оскол прямо на Купянск, "сворачивая" нашу оборону севернее города, а также вдоль дороги Р-07 в северо-западном направлении, также на г.Купянск...

Главная "изюминка" всего этого замысла противника, это как раз и есть — так называемый, режим "мерцания"... то есть активное маневрирование его силами и средствами между двумя, достаточно близко отнесенными друг от друга, направлениями, которые к тому же, сходятся в одной условной "точке" — район Купянск — Узловой — Кучеровка — Петропавловка — Куриловка.

Именно такой "образ мыслей" приходит мне в голову, после оценки и анализа ситуации на Купянском направлении...

Должен признать, задумано довольно оригинально и нетривиально, что не совсем характерно для противника...

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