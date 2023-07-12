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Надоело ли Европе кормить Украину: чем удивил новый соцопрос Европейского союза

Разговоры о том, что Европа устала помогать Украине, не имеют оснований под собой, утверждает общественный деятель Юлий Морозов. И в доказательство приводит результаты нового соцопроса ЕС.

Юлий Морозов
Общественный деятель
Фото: FT | Европа не прекратила сочувствовать Украине и украинцам
  • 88% жителей ЕС считают, что стоит и дальше оказывать гуманитарную помощь украинцам, как ответ на агрессию России;
  • 86% — радушно принимать беженцев;
  • 75% — оказывать финансовую помощь Украине;
  • 72% — продолжать санкции на правительство, бизнесы и персоналии из России;
  • 66% — банить государственные русские медиа, спутники и рашатудеи;
  • 64% — финансировать приобретение и доставку оружия для Украины.

Это все официальные цифры из серьезного исследования Евросоюза.

И они очень важны. Потому что, несмотря на то,

  • что война обходится Европе недешево,
  • что Россия продолжает вбрасывать деньги в пропаганду — от ботоферм до купленных лидеров мнений,
  • что время от времени украинцы тупят — от власти до вынужденных эмигрантов,
  • что любая не очень совестливая оппозиция будет радостно разыгрывать карту "тут своим тяжело, а мы украинцев кормим",

огромная поддержка нашей освободительной борьбы среди "простого народа" продолжается. А значит, будет продолжаться и среди политиков.

Соцопрос проводился совсем недавно — в мае и июне

Поэтому, когда вы столкнетесь с историей о том, как какие-то бюргеры были "шокированы украинскими беженцами и совсем не хотят нас поддерживать"; или с "аналитиками", которые будут рассказывать, что Европа скоро нас сдаст, помните, что все это может быть правдой — полностью или частично. Но это точно не вся правда, точнее, ее значительно меньшая часть.

Это я не о том, что можно расслабиться, потому что "запад нам поможет". Я о том, что и всегда: не слушаем врагов, поддерживаем войско, работаем изо всех сил и делаем все, что можем.

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