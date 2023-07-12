Надоело ли Европе кормить Украину: чем удивил новый соцопрос Европейского союза

Разговоры о том, что Европа устала помогать Украине, не имеют оснований под собой, утверждает общественный деятель Юлий Морозов . И в доказательство приводит результаты нового соцопроса ЕС.

88% жителей ЕС считают, что стоит и дальше оказывать гуманитарную помощь украинцам, как ответ на агрессию России;

86% — радушно принимать беженцев;

75% — оказывать финансовую помощь Украине;

72% — продолжать санкции на правительство, бизнесы и персоналии из России;

66% — банить государственные русские медиа, спутники и рашатудеи;

64% — финансировать приобретение и доставку оружия для Украины.

Это все официальные цифры из серьезного исследования Евросоюза.

И они очень важны. Потому что, несмотря на то,

что война обходится Европе недешево,

что Россия продолжает вбрасывать деньги в пропаганду — от ботоферм до купленных лидеров мнений,

что время от времени украинцы тупят — от власти до вынужденных эмигрантов,

что любая не очень совестливая оппозиция будет радостно разыгрывать карту "тут своим тяжело, а мы украинцев кормим",

огромная поддержка нашей освободительной борьбы среди "простого народа" продолжается. А значит, будет продолжаться и среди политиков.

Соцопрос проводился совсем недавно — в мае и июне

Поэтому, когда вы столкнетесь с историей о том, как какие-то бюргеры были "шокированы украинскими беженцами и совсем не хотят нас поддерживать"; или с "аналитиками", которые будут рассказывать, что Европа скоро нас сдаст, помните, что все это может быть правдой — полностью или частично. Но это точно не вся правда, точнее, ее значительно меньшая часть.

Это я не о том, что можно расслабиться, потому что "запад нам поможет". Я о том, что и всегда: не слушаем врагов, поддерживаем войско, работаем изо всех сил и делаем все, что можем.

Источник