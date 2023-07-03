Дезинформация среди украинских беженцев: 10 мифов, которые опровергли в МВД Чехии

Заставляют работать на заводе, пособия — это кредиты, а выезд за границу лишает визы. Это лишь часть вранья, которую распространяют среди украинцев.

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Министерство внутренних дел Чешской Республики отреагировало на слухи и вранье в сети, которые распространяются среди украинских беженцев. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало на своем сайте.

"Мы опровергаем мистификации, которые распространяются среди людей, приезжающих из Украины", — заявили в ведомстве.

Известно, что некоторые украинцы думают, что, когда война закончится, им придется вернуться в Украину в течение трех дней. А другие убеждены, что потеряют визу, если не устроятся на работу в течение трех месяцев.

Какие мифы распространяются?

Миф №1: Я не буду регистрироваться в центре помощи, потому что когда я это сделаю, они отберут мой паспорт и заставят работать на заводе, в месте, где мне не разрешат выходить.

Как на самом деле: иностранец обязан зарегистрироваться в полиции по правам иностранцев в течение трех дней после прибытия, но его паспорт не изымают. Если украинский гражданин убегает от войны и решит подать заявление на статус временной защиты в Чехии (это добровольно), он получит свободный доступ к рынку труда. Если этот статус будет предоставле, он может работать на тех же условиях, что и граждане Чехии – ни одно рабочее место не будет навязано принудительно.

Миф №2: Когда я буду регистрировать своего младшего брата или сестру, нас разделят, заберут несовершеннолетнего ребенка и отдадут в детский дом, потому что я не его отец/мать.

Как на самом деле: Целью регистрации несовершеннолетнего является предоставление необходимой поддержки или помощи со стороны соответствующих государственных органов. Следствием регистрации точно не является автоматическое устройство ребенка в детский дом или другой вид попечительства.

Миф №3: Я не буду регистрироваться как претендент на работу в центр занятости, потому что меня заставят работать на заводе.

Как на самом деле: регистрация в центре занятости является добровольной и имеет целью помочь заинтересованному лицу найти подходящую работу, если человеку это не удалось сделать самостоятельно, поскольку владелец временной защиты может искать работу и сам, не пользуясь услугами центра занятости.

Миф №4: Я не буду входить в реестр претендентов на работу в центр занятости, потому что, сделав это и отказавшись от работы, к которой меня будут принуждать, я потеряю поддержку в размере 5000 крон в месяц.

Как на самом деле: выплата гуманитарной помощи не зависит от того, станет ли иностранец зарегистрированным кандидатом или будет самостоятельным искателем работы.

Миф №5: После того, как я зарегистрируюсь в центре помощи и укажу свой адрес, я не смогу переехать в другую часть Чехии, иначе потеряю визу.

Как на самом деле: Владелец временной защиты может передвигаться по территории Чешской Республики без ограничений (при наличии жилья). Им остается лишь сообщить об изменении адреса проживания (по почте на соответствующем формуляре или лично).

Миф №6: Когда я уезжаю из Чехии в другую европейскую страну, пусть даже на один день, я теряю визу.

Как на самом деле: если гражданину Украины предоставлена ​​временная защита (виза временной защиты), он или она может путешествовать в другое государство-член ЕС на срок до 90 дней каждые 180 дней.

Миф №7: У меня, как украинца, нет шансов открыть бизнес в Чехии по финансовым и административным причинам, мне остается только работать нелегально.

Как на самом деле: если гражданину Украины предоставлена ​​временная защита, он имеет такую ​​же возможность учредить частное предприятие, как и гражданин Чехии.

Миф №8: Если я получу визу беженца, я не смогу вернуться в Украину.

Как на самом деле: владельцы статуса временной защиты могут вернуться в Украину.

Миф №9: Поддержка 5000 в месяц фактически является государственным ссудой.

Как на самом деле: это не ссуда, это безвозвратная гуманитарная помощь.

Миф №10: Для регистрации в ассистент-центре обязательно нужен загранпаспорт (украинского недостаточно) и если его нет, то ехать туда вообще нет смысла.

Как на самом деле: предъявить внутренний паспорт для регистрации можно, если у соответствующего лица нет загранпаспорта.

29 июня Фокус сообщал, что Чехия зарегистрировала 3500 военных преступлений в Украине. Главный прокурор Чешской Республики Ленка Брадачова сообщила, что чешские полицейские и пражские прокуроры занимаются военными преступлениями, совершенными во время войны в Украине против местного населения.

Напомним, что переехавшие в США украинцы окончили старший класс школы и поступили в университет бесплатно.