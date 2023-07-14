Три причины нашей ненависти. Почему в украинских сетях резко увеличилось количество конфликтов

За последние месяцы в украинских соцсетях резко вырос уровень агрессии и конфликтов. Журналист Вадим Денисенко видит три очевидные причины этой тенденции — а также способы ей противодействовать.

Почему выросло количество срачей?

В последние недели невозможно было бы не заметить, как резко возросло количество срачей, скандалов и просто нервозности в соцсетях. Любые подобные вещи появляются не просто так. Давайте попробуем разобраться, что стало причинами всех этих историй.

1. Усталость. Базовая причина всей этой нервозности — усталость. Полтора года войны, ухудшение жизни, разорванные семьи — все это требует отдельных больших исследований. Я неоднократно писал и говорил, что, к сожалению, государство не делает регулярных исследований о психоэмоциональном состоянии общества. К сожалению, только Ukrainian Institute for the Future, в пределах своих скромных возможностей, раз в квартал делает об этом социсследование, но оно требует расширения, через фокус-группы, сбор информации от психологов и т.д. Но что мы точно можем констатировать, так это то, что накопленная усталость начинает канализироваться через примитивизированный поиск виновных.

2. Отсутствие диалога внутри государства — и главное, отсутствие адекватных ответов на сложные вопросы. Такой себе триггерной точкой для массового старта срачей, как по мне, стал яичный скандал в Минобороны. Отсутствие адекватного ответа на него (посадки и отставки) не могло не вызвать реакцию общества. Все дальнейшие истории с барабанами и прочими дорогими вещами приводят только к одному: к агрессии. И эта агрессия от усталости, похоже, будет только нарастать. Люди хотят честного диалога. Я понимаю всю сложность такого диалога и желание разного рода выдающихся политиков современности запустить очередные бессмысленные собачьи бои по типу Шустера. Но этот диалог нужно начать.

Телемарафон больше всего критикуют те, кто его не смотрит Фото: Скриншот

Сразу хочу отдельно подчеркнуть относительно единого марафона: его больше всего критикуют те, кто его не смотрит. Но отдельно, стоит обратить внимание: телепросмотры в стране упали примерно в 2 раза по сравнению с 24.02.2022 года. Марафон не является источником информации номер 1. И я персонально, считаю, что он до сих пор играет положительную роль

3. Дискуссия о будущем, которой нет, заменяется поиском простых решений в сложных ситуациях. Я не скажу ничего нового, когда констатирую банальную истину: если власть или оппозиция не предлагают картину будущего, люди начинают копаться в настоящем и сами придумывать повестку дня. Я ни в коем случае не обвиняю простых людей. Я просто призываю и власть, и оппозицию честно начать говорить о будущем. Не о выборах (а сейчас большая масса экспертов и политиков, де-факто, начали выборы), а именно о том, как должна выглядеть Украина потом.

И последнее. Мы имеем все шансы зайти (наверное, уже начали заходить) на новый круг псевдоборьбы с коррупцией. Сейчас массово появляется слово "коррупция" во всех возможных контекстах. Но коррупция — это производная от политической системы государства. Без разбора причин возникновения такой системы, мы снова спустимся до уровня создания очередных антикоррупционных институтов или увеличения чьих-то полномочий. Хотя это никак не повлияет на коррупцию. Коррупция уменьшается не от введения или отсутствия смертной казни. Коррупцию ломает только договоренность элит. А вот об этом, этим самым элитам, которые начали выборы под антикоррупционными лозунгами, говорить не хочется.

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