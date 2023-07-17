Ядерный шантаж России. Почему активность противника - признак бессилия

В последнее время Кремль сделал несколько высказываний с угрозой применить ядерное оружие. Ничего нового в этом нет, но телеведущая Ольга Лень анализирует эти нарративы в применении именно к текущей ситуации.

За последние 30 дней российская пропаганда сформировала новый нарратив, в котором одновременно признает невозможность победы РФ конвенционным оружием на поле боя в Украине и в очередной раз поднимает ставки, угрожая миру ограниченным применением ядерного оружия.

Изложено это в двух текстах — политолога Сергея Караганова и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Сергей Караганов пишет в статье "Тяжелое, но необходимое решение" о том, что война РФ на территории Украины не имеет смысла и, на самом деле, не будет успешной: "Едва ли не худшая ситуация может сложиться, если ценой чудовищных жертв мы захватим всю Украину и останемся на руинах с населением, которое нас по большей части ненавидит. На его перевоспитание уйдет не одно десятилетие."

То есть понимать это надо так, что автор транслирует большие сомнения кремлевской обслуги в том, что война против Украины в принципе может быть успешной.

Поэтому у него есть фантазия: "Более привлекательный вариант — захват и воссоединение Востока и Юга, и навязывание остаткам Украины капитуляции с полной демилитаризацией, созданием буферного, дружественного государства. Но такой результат возможен только если и когда мы сможем сломать волю Запада к поддержке киевской власти, и заставим его стратегически отступить... ...эту военную операцию нельзя закончить решительной победой без навязывания Западу стратегического отступления или даже капитуляции."

Далее Караганов написал, что РФ надо угрожать миру ядерным ударом где-то в Европе. И что он знает способ, как нанести ядерный удар по Европе так, что США не нанесет ответный удар. Если правильно построить стратегию запугивания и даже применения, пишет он, то риск "ответного ядерного удара", да и любого другого удара по российской территории можно свести к минимуму. Америка, мол, не решится на удар в защиту европейцев, "жертвуя условным Бостоном ради условной Познани".

Второй программный текст — это статья за подписью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева "Эпоха противостояния". Где пишется, что оказывается, в РФ никогда не пытались сдерживать НАТО. РФ безразлично вступление Финляндии в НАТО прямо возле их Санкт-Петербурга. Цель Кремля — лишь не дать Украине попасть в НАТО. И угрожает ядерным апокалипсисом, если Запад не даст РФ захватить Украину. А также требует какого-то нового документа о разделе мира, который бы Запад подписал с РФ, и переучреждения ООН и других международных организаций на удобных для РФ условиях.

Дмитрий Медведев, один из ядерных шантажистов Фото: РИА

Мотив не новый для российских имперцев. Потому что сколько бы пропагандисты не рассказывали, что РФ воюет с НАТО, в действительности РФ этой войны не хочет и боится. А чего хотят россияне — так это придумать что-то такое гибридное, маленькую победную специальную операцию, блеф с ядерным оружием или еще что-то, которое бы заставило Запад отдать России украинские территории без сопротивления. Этот план остается неизменным с 2014 года. Источник вдохновения этого плана — подражание Гитлеру, который угрозами войны сначала заставил Англию, Францию и США проигнорировать аннексию Австрии, затем позволить ему захват Чехословакии, а в конце концов, Гитлер именно этим блефом поощрил Сталина к разделу Польши.

С 2014 года РФ проводили гибридные военные операции и угрожали миру большой войной в Украине, требуя лишь одного — чтобы кто-то там надавил на украинцев и заставил нас сдаться. Потому что сами россияне не способны захватить Украину. Они не способны противостоять украинцам на поле боя на равных. Поэтому в Кремле придумывают что-то такое, чтобы побудить других мировых игроков отдать Украину на растерзание россиянам. В 2022 РФ повысило ставки и уже открыто осуществило вторжение в Украину. И добивались того же самого — чтобы Украину покинули на растерзание России. И то, что союзники не оставили Украину сражаться в одиночку, стало предметом фрустрации, озлобления и даже обиды на Запад. Россияне обижены, потому что они не привыкли сражаться на равных.

В том же ключе заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что российские вооруженные силы будут реагировать на самолеты F-16 в украинском небе как на ядерную угрозу. Это, конечно, бред. Потому что этих самолетов очень много в небе по миру и до сих пор РФ на них как на ядерную угрозу не реагировала.

Но, мне кажется, что весь этот шантаж стал возможным только потому, что в течение этой войны еще не был сбит ни один из тех самолетов стратегической авиации РФ, которые являются потенциальными носителями ядерного оружия, и которые чуть ли не через день выпускают ракеты по территории Украины где-то над Каспийским морем. Вот просто не было бы предмета разговора, если бы эти компоненты российской ядерной триады уже сбили.

И здесь, конечно, можно обижаться, что нам не дали такого дальнобойного оружия. Но украинский народ достаточно креативный. И нам хорошо известно, с каких расстояний российские оккупанты обстреливают Украину. Поэтому стоит и самим позаботиться о собственном вооружении, чтобы ни с кем не советоваться, где и что нам сбивать. И если производство такого оружия мешает выделению средств на ремонт дорог, то наверное, надо согласиться, что на ремонт дорог пойдет денег меньше.

И еще также, если уж зашла речь, непродуктивно делать заявления и бегать по соцсетям с разговорами, что надо возобновить производство ядерного оружия. Вообще об этом надо прекратить говорить на всех уровнях. Более действенно, когда однажды можно будет сказать, что мы не разрабатывали и не разрабатываем ядерное оружие. Но если возникнет угроза, то сможем его применить.

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