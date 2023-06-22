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Катастрофа для Кремля. Почему в словах Байдена о ядерном ударе нужно видеть предупреждение Путину

Слова президента США о реальности ядерного удара от России не означали признания неизбежности такого удара. А что за ними действительно кроется, объясняет аналитик Александр Кочетков.

Александр Кочетков
Александр Кочетков
Политический аналитик
eye 307
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Фото: Getty Images | Байден предупредил Путина: не стоит играть с ядерным оружием!
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Во-первых, риск использования ЯО повысился еще с момента неспровоцированного вторжения ядерной недоимперии в Украину. Потенциальная переброска тактического ЯО в Беларусь, разумеется, еще повышает этот риск, но, по моей оценке, он все равно пока не является критическим.

Кстати, подтверждения, что тактическое ЯО уже в Беларуси, от источников, заслуживающих доверия, до сих пор не поступало.

Что, собственно, сказал президент США Байден? Совсем не то, что маньяк Путин обязательно применит ЯО или против Украины, или против ее союзников. А то, что Штаты считают это реальным.

Соответственно, США готовятся к противодействию. И Кремль должен знать, что ответ будет.

Какой именно? Заранее никто этого не скажет — зачем давать врагу возможность подготовиться? Но прорабатываются два базовых сценария. Это удар неядерным высокоточным оружием США по позициям оккупантов как в Украине, так и на прилегающих территориях РФ. Второй сценарий — это превентивный удар высокоточным оружием по позициям РФ, с которых готовится использование ЯО.

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Ядерное оружие США всегда готово к ответному удару
Фото: Брендан Смяловски | AFP | Getty Image

Последствия от обоих сценариев будут катастрофическими для недоимперии и значительно большими, чем последствия использования Кремлем тактического ЯО против Украины. Кстати, постоянно повторяю: нельзя путать разрушения от стратегического ЯО, которое является апокалиптическим, с последствиями от тактического ЯО, которое можно сравнить с обычными вооружениями.

Кроме того, сбить боевую часть ракеты, несущую стратегическое ЯО, крайне трудно, тут и "Пэтриот" не поможет. А вот сбить ракету с тактическим ЯО вполне возможно, потому что по характеристикам полета она ничем не отличается от ракеты с обычной взрывчаткой.

И еще надо помнить вот что. Путин хочет не просто победить Украину, он хочет подчинить ее — привести в Киев пророссийское руководство. Он хочет заставить союзников Украины сесть с ним за стол переговоров по новому разделу мира.

Пока кремлевский фюрерок считает, что такой шанс есть, он не будет применять ЯО. А когда в недоимперии начнутся необратимые разрушительные процессы и Путин прикажет по ЯО, то будет поздно. Потому что не факт, что останутся те, кто готовы выполнить этот самоубийственный приказ.

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