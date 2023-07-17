Украл из бюджета — украл у армии. Как выводят деньги, которые должны идти на ВСУ

Наступает время считать схематозы по использованию государственных денег, считает народный депутат Ярослав Железняк . И объясняет, почему именно сейчас важно перекрыть каналы по воровству бюджетных средств.

Хотел уже пару дней написать лонгрид о решении Рады выделить 574 млн грн на Музей Голодомора и особенно негативную реакцию общества после.

Сейчас не буду тратить время на объяснение, почему было принято такое решение: объективно правы те, кто призывает более рационально во время войны использовать Бюджет.

И несмотря на то, что я тоже голосовал, считаю правильно, что поднялась шумиха и дискуссия.

И даже такое, очевидно положительное решение для политиков, встречает справедливый вопрос в обществе: "А на что вы тратите деньги налогоплательщиков?!".

Очень правильная и полезная дискуссия.

А сейчас о негативе. О деньгах.

Во-первых, такие перераспределения случаются часто. Сейчас (во время войны) КМУ может и без Рады их перебросить. Уверен, что вы даже не знали, о том, что только за последнюю неделю Кабмин перераспределил средств более чем на 20 млн) И как раз там надо искать самые большие зрады.

И думаю, ни один читатель этого текста не расскажет, как сейчас планируют потратить 71 млрд из Фонда ликвидации последствий войны. А Дорожного фонда на 50+ млрд. Так вот...

Или уже как дальше используются выделенные средства: и тут привет куче коллективных кейсов барабанов для укрытия.

Но и еще одно, гораздо более важное. Я много-много раз писал, что все наши внутренние поступления сейчас — это деньги на войну. И если из этих поступлений что-то не приходит, то это тоже самое, что украли у армии или перераспределили не туда.

И тут я, сорри, еще раз повторю расчеты по прошлому году. Если лучше заходит в музеях, то сделаю в них.

Музей Голодомора неожиданно стал мерилом нерационального использования денег в Украине Фото: УНИАН

Итак, за прошлый год украли бюджетных денег у армии:

с игорного рынка на 35 музеев.

табачный рынок тоже не принес в бюджет денег еще на 35-ть музеев

с топлива не пришло 10-ть музеев

с алкоголя на 8-м.

только пару схем Энергоатома генерировали в карманы некоторых чиновников кэша на 10-ть музеев.

"черное зерно" где-то скромно 5-ть музеев.

а только схема по продаже аммиака и калия в АРМА тянет еще на 2 музея.

ну и на любимой таможне в прошлом году украли еще на 210 музеев.

Вот вам и счет на 310-ть таких музеев Голодомора. Это очень консервативная оценка, если пойти по всем госпредприятиям хотя бы по энергетике, то можно смело ее умножать.

И это ровно такие же музеи (деньги), за которые вы сейчас критикуете Раду. Даже хуже — здесь эти 574 млн хотя бы пойдут на музей, а там в карманы конкретных людей. Большинство которых до сих пор на должностях.

И эти деньги как раз можно и нужно было использовать для армии, а не строить на них недвижимость в Венгрии, ОАЭ и т.д.

И поэтому, я призываю так же активно следить за поступлениями. Это не так интересно и громко, как закупки яиц по 17 грн или расходы на музей, но поверьте, это важнее для цели "все на Победу".

И поэтому так много времени своего и ВСК тратим на закрытие таких схем. Потому что уже за полгода 2023-го игорный бизнес принес в бюджет на 5-ть музеев больше, а таможня только за последний месяц перевыполнила план почти на 4-е музея.

Возвращаясь к тому, с чего начал: считаю негатив за решение о выделении средств обоснованным и справедливым. Действительно, даже учитывая, что я свою порцию хейта получил, меня искренне радует, что люди наконец считают бюджетные средства. И критикуют за их менее рациональное использование.

Но надеюсь, что и фактору поступлений будет такое же внимание.

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