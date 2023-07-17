Газоны вместо дронов. Почему в воюющей Украине армия не получает всего, что можно
Каждая гривна — это жизнь на фронте, напоминает ученый и блогер Антон Сененко. Но кто-то в тылу решил, что война закончилась — и в конце концов на фронт просто не доходят деньги, которые тратят в тылу на что угодно.
Сегодня я с другом сидел на скамейке возле озера.
Мы говорили о жизни и ситуации на фронте, вспоминали погибших и приближающуюся годовщину по каждому из них.
Рядом сидела какая-то женщина, вклинилась в разговор и... нет смысла все пересказывать, но она как-то очень просто, по-человечески, со слезами на глазах спросила:
- Объясните мне, почему мы, на 1,5 года войны до сих пор скидываемся на дроны и антидронные ружья?
Я не знаю, как так совпало, но по дороге домой, в машине я слушал интервью на радио Марии Берлинской.
Там она как раз в унисон рассказала о том, как россияне нарастили производство дронов; как Украина с шутками о "свадебных дронах", фактически, на порядок отстала в этом вопросе; насколько это опасно; как всем во власти вроде бы и не фиолетово, но воз и ныне там, а Россия составляет те ударные дроны уже десятками тысяч в месяц.
Мы действительно сейчас наблюдаем крупнейшую в истории человечества войну дронов, и создается впечатление, что таки да — у кого дронов будет больше, тот и победит.
Потому что та же бронетехника, которую мы получаем от Запада, выжигается дронами на раз-два.
Не говоря уже о пикапах.
Но пишу я этот пост не для того, чтобы срезюмировать — "Берлинская сказала, что сейчас ситуация катастрофическая в отличие от того, что там говорит телемарафон" (потому что все так и есть).
То, насколько трудно нашим воинам на фронте — известно каждому волонтеру, кто общается с боевыми бригадами, каждой матери, отцу, женам, мужьям, детям всех наших бойцов, что на передовой.
Пишу я это потому, что мне больше всего срезонировала мысль Марии в конце интервью.
О гербе на монументе, о музее Голодомора и о брусчатке на Хмельницкого.
Я бы сюда еще добавил ремонт кольцевой дороги в Киеве с новым газоном на разделительной полосе, повсеместное перекладывание гранитных бордюров на новые гранитные бордюры и прочий бред имени крепких хозяйственников и участников будущих политических гонок.
Извините, я же молчал по этому поводу сколько мог, но смотрю, что это не только меня удивляет.
Ситуация именно потому и катастрофическая, что мы не только воюем против мощного государства, которое еще достаточно не ослабло, а потому, что почему-то кто-то в высших кабинетах решил, что война завершена.
Когда надо было срезать бюджетные расходы, то Вы не переживайте — тем же ученым порезали все очень сильно.
Так же было, уверен, и с кучей других бюджетных сфер.
О блокировке налоговых накладных различных частных бизнесов в этих фейсбуках не читал только ленивый.
О запрете иметь прибыль подрядчиков МО по мнению госаудита — тоже.
Вернуть акцизы на топливо? Сейчас.
Коммунальные платежи? Секундочку.
Государству на войну нужны деньги. Это все ясно и понятно.
Волонтеры и общество именно поэтому и закрывают критические потребности бойцов собственными силами, потому что лишних средств у государства — ноль.
Пикапы, дроны, лопаты, маскетки и куча других позиций — все за общественный счет.
Но на дороги, памятники, газоны, стадионы, а ведь еще есть аллеи-вышиванки — на это все деньги, оказывается, есть...
Простите за мою наивность... Я не заканчивал академий управления государством, не был в помощниках депутатов и имею крайне упрощенное понимание процессов, но...
А можно засунуть в задницу пешеходный мост из ниоткуда в никуда, объяснив инвесторам, что пусть нам лучше приобретут дроны?
А можно засунуть в задницу брусчатку на Хмельницкого, направив эти средства на централизованную закупку пикапов — новых, с завода — и комплектование ими батальонов?
А можно третий слой асфальта — безусловно нужный — на Окружной настелить тогда, когда станет ясно, что по нему гарантированно будет кому ездить?
А можно деньги частного инвестора вместо безусловно нужного герба направить на подготовку инженеров, которые будут собирать станции РЭР, РЭБ, дроны, антидронные ружья?
О полумиллиарде на музей Голодомора — при том, насколько мне болит эта тема — я вообще промолчу.
Это же сюрреализм.
Каждая гривна — это жизнь на фронте. Это не фигура речи.
Да, нельзя страну поставить на паузу.
Да, трудно провести грань, где что-то точно надо, хоть и война, а от чего-то можно отказаться.
Но ведь когда идиотизм ситуации зашкаливает — есть ли кто-то взрослый в Минфинах, бюджетных комитетах, Минобороны, который схватится за голову, хлопнет папкой по столу и завопит: "Вы тут одурели все со своими барабанами и овощерезками что ли?".
Я не помню, кто это сказал — или Матяш, или Сайгон — война стремительно превращается в АТО-2.
Не надо так.
Второй раз страна такого не выдержит.
Сейчас уже стоит нытье, что беженцы имеют все меньше намерений возвращаться, а с АТО-2 ситуация вообще рискует превратиться в безнадежную.
Я проще скажу — если кого-то сильно смущает состояние брусчатки на Хмельницкого или герб на монументе вот прямо сейчас, то у этого "кого-то" очевидные проблемы с трезвой оценкой реальности.
И там или время выключать телевизор с телемарафоном, или время общаться с правоохранительными органами, госаудитом, налоговой, таможенниками, экономистами из СБУ, ГБР, НАБУ и кучи других инстанций, имя которым Легион.
Извините, если кого-то демотивировал или ошарашил, но сил никаких нет наблюдать этот кринж.
Спасибо каждому бойцу, который продолжает выгрызать метр за метром.
Спасибо каждому волонтеру, который продолжает конвертировать сборы в полезные штуки, и каждому донатору, кто, несмотря на странность ситуации, продолжает донатить.
Рассвет близко, но землю ему навстречу вращают ВСУ.
Не стоит об этом забывать.
И лишние несколько миллиардов некритических расходов им бы очень помогли.
А теперь за работу.
Пусть ваша ночь будет тихой.