Никуда Россия не денется. Почему для Кремля зерновая сделка еще важнее, чем для Украины

В выходе из зерновой сделки Путин ведет себя как капризная принцесса, по меткому замечанию экономиста Виталия Шапрана . Он пытается выторговать отмену санкций для России — но на самом деле экспорт зерна для него еще важнее, чем для Украины.

О зерновом соглашении.

Страна-агрессор откровенно блефует, когда заявляет о своей готовности выхода из зерновой сделки. Помимо снижения нефте-газового экспорта из страны, что уже ни для кого не является новостью, "экономика бензоколонки" сейчас переживает далеко не лучшие времена.

В июне 2023 года впервые за три года был зафиксирован дефицит платежного баланса РФ в сумме 1,4 млрд долларов. Власти РФ объясняют, что первый за три года дефицит был зафиксирован из-за сезона выплаты дивидендов. На правду это не похоже, поскольку 75% публичных компаний в РФ отказалось от выплаты дивидендов, а сами выплаты нерезидентам из недружественных стран подпадают под ограничения. В первом полугодии 2023 года платежный баланс в РФ оставался профицитным, но уровень профицита снизился в 7,3 раза по сравнению с прошлым годом, и будет снижаться дальше.

Эти факторы указывают на то, что россияне заинтересованы в экспорте собственного зерна и удобрений, чтобы снизить зависимость от экспорта энергоносителей, который падает. В 2022 году РФ экспортировала примерно 60 млн тонн зерна, в 2023 году, по прогнозам, они экспортируют максимум 55 млн тонн. Но из-за санкций такой экспорт из РФ будет сложным. Страхование, банковские расчеты и логистика для российских экспортеров стали значительным барьером, который замедляет экспорт. Продать все в Иран россияне не смогут, потому что Ирану для покрытия существующего дефицита нужно всего 10-12 млн тонн зерна. Поджимают россиян и сроки: с августа многие исламские страны из-за строгих санитарных норм уже не будут покупать зерно старого урожая. Поэтому мы и увидели некий театр, когда самый главный гоблин-террорист лично заявил о выходе из соглашения, а следом начал торговаться, что ему еще нужно отменить из санкций, чтобы россияне не занимались пиратством на море.

Путин устроил театр одного актера вокруг зерновой сделки

Россиянам их зерновой экспорт нужен не меньше чем нам, если не больше. Из экспортируемых 60 млн тонн в прошлом году по суше из РФ вывезли только 12 млн тонн, все остальное шло через порты. Закрытие Босфора и санкции против российских зерновых грузов на Балтике автоматически ставит россиян на колени, поскольку на фоне снижения сальдо платежного баланса они окажутся с 30-40 млн тонн зерновых, которые не смогут отправить на экспорт. В июне россияне увеличили экспорт зерна на треть, явно чтобы иметь время для торговли по зерновой сделке в июле. А теперь, после очередного разрушения Крымского моста, Ху-ло начал изображать из себя принцессу, которую нужно уговаривать идти на сделку на ее условиях.

Поведение сумасшедшего прогнозировать трудно, но предварительный анализ показывает, что к июльскому сценарию россияне готовились еще в июне, и цель этого сценария — выторговать снятие части санкций, потому что уже припекает. А вот ключи от зерновой сделки остаются у Турции, поскольку если уговоры Эрдогана не подействуют, то для российских зерновых грузов Средиземное море может стать на какое-то время недоступным.

Поэтому держим оборону, никаких уступок тварюкам. Для Украины пауза в 1-1,5 месяца с экспортом зерна не является катастрофой как таковой. За год действия соглашения только через порты Украина экспортировала более 30 млн тонн зерновых, а в 2022 году экспортная пауза была в разы длиннее месяца.

Источник