Смерть Путина. При каких условиях этой осенью могут начаться переговоры о мире

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Почему осенние мирные мирные переговоры пока являются иллюзией

Реакция на подрыв Крымского моста показала: горизонт планирования Кремля — март-2024. Но в этом планировании, осенние переговоры, о которых так много говорят в последнее время, имеют небольшие шансы на воплощение.

Хочу сразу сказать: я не рассматриваю здесь модальность или, тем более, возможные детали переговоров. Пока, хочется проанализировать саму их возможность, ведь в последнее время очень многие эксперты начинают говорить, что осенью нас заставят сесть за стол переговоров.

Из речи Путина, которую он "произнес" через 15 часов после взрыва на Крымском мосту, ясно одно: в Кремле приняли решение делать вид будто ничего серьезного не произошло. Очевидно, будут обстрелы украинской инфраструктуры и россияне скажут, что что-то уничтожили. Возможно, будет массированная атака на Киев и правительственный квартал в частности. Но ничего нового здесь нет и не может быть. Все варианты для поднятия ставок, а их у Путина, аж три (зерновая сделка, ЗАЭС и прямой ядерный удар) так или иначе уже задействованы. Нового ничего нет, а ядерного удара не будет. Главные надежды Кремля сейчас — это Купянск. Ситуация на том направлении сложная уже, как минимум, месяц. Россияне там сосредотачивают свой ударный кулак не только, чтобы попытаться прорвать оборону на Харьковщине, но и для того, чтобы заставить нас перебросить части из Бахмута и юга. В то же время, мы должны понимать — это последние резервы Путина, которые он смог сконцентрировать без мобилизации. И, судя по всему, все его надежды, что здесь у него что-то удастся и тогда не надо объявлять мобилизации. Если не удастся — тоже не проблема. Его план Б заключается в том, чтобы до выборов не потерять Мелитополь и Бахмут (последний имеет прежде всего символическое значение). Все остальные решения будут приниматься после выборов. Вся государственная машина России сейчас концентрируется на президентских выборах марта 2024 года. Главная цель — не допустить политизации процессов и достичь нужных реальных 60% голосов. Я неоднократно говорил: те, кто считает, что Путину плевать на проценты, глубоко ошибаются. Он падет без народной легитимности (элиты поймут, что король голый, когда его реальные рейтинги упадут ниже 40%). Главные аспекты будущей кампании: объединение россиян вокруг Путина. Эта заготовка была довольно неудачно апробирована после марша Пригожина, но замену ей пока не предлагают и, возможно, не ищут. А не ищут, потому что она очень нравится Путину, который все больше погружается в виртуальный мир, где комфортно прежде всего все ему. Второй аспект выборов: комфортная страна (об этом на днях писали российские "Ведомости"). Комфортная страна — это куда из всех ящиков будет говориться о том, как развивается экономика, как всем хорошо жить и т.д. И, наконец, третий аспект: мигранты. Причем этот аспект будет выводиться в отдельную микрокомпанию в Москве и области. На этом фоне война — нечто второстепенное. Собственно, во всю эту картину мирные переговоры могут вписаться исключительно при одном условии: полная капитуляция Украины. Путин, с большой долей вероятности, не может себе позволить перед выборами делать полушаги и говорить об уступках. Поэтому, исходя из логики избирательного процесса и отсутствия возможности поднимать ставки, вероятность переговоров осенью относительно невелика. При каких условиях могут теоретически начаться такие переговоры? Есть два базовых варианта: а) политическая или физическая смерть Путина; б) совместная жесткая позиция США и Китая (не в одиночку, а именно совместная позиция). Относительно смерти Путина, оставим разговоры об этом, как о приятном для нас черном лебеде, ведь анализировать здесь нечего. Что касается позиций Китая и США, то обеим странам некуда спешить. Китаю нужно время, чтобы Россия максимально, а в некоторых отраслях и безвозвратно стала зависимой от Поднебесной (это произойдет не раньше середины следующего года). США не может войти в выборы, где президента будут обвинять в том, что он повторил Мюнхен и разделение Чехословакии. Поэтому пока, вероятность начала переговоров можно оценивать как относительно невысокую. Хотя, конечно, жизнь будет вносить свои коррективы, и базовые установки, которые есть сегодня, могут меняться. Но пока, точно не стоит идти за теми, кто безапелляционно заявляет: "Осенью нас посадят за стол переговоров".

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