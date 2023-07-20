Страшный сон Шойгу. Когда в Россию прилетит черный лебедь в виде очередного армейского бунта

Коллапс России неизбежен, хотя Путин, Шойгу и Герасимов пытаются этому жестко противодействовать, считает аналитик Юрий Богданов . Но процессы, идущие в стране-агрессоре, однозначно ведут к краху режима — и появление "черного лебедя", способствующего этому, лишь вопрос времени

Перспективы коллапса России: краткосрочный ракурс.

Сперва давайте проговорим две вещи:

Исход войны решается на поле боя. Поэтому войну Украина может выиграть и выигрывает благодаря воинам сил обороны, оружию и помощи тыла. Развал и коллапс российской армии и режима, превращение России в страну варлордов — это то, что может сделать нашу победу более быстрой. А может произойти уже после того, как Украина вернется на границы 1991 года.

А теперь давайте о тенденциях и ожиданиях.

Бунт Пригожина показал, как вредно отсутствие обратной связи. И — одновременно с этим — законсервировал это состояние: Путин и его окружение убедились, что надо опираться исключительно на 100% лояльных.

Дальнейшая история с отстранением генерала Попова, который командовал 58 армией и критиковал Герасимова за халатность, доказала, что уровень фрустрации военного руководства РФ достиг такого уровня, что конфликты начали выплывать наружу. Нет причин считать, что российские высшие офицеры имеют какие-то выразительные антивоенные настроения или значительная их часть сочувствует Украине, но их недовольство действиями высшего военного и политического руководства растет.

Путин, Шойгу и Герасимов будут этому жестко противодействовать. Потому что боятся размывания власти и контроля. Это — конечно — будет иметь обратный эффект, формируя все большее недовольство. Сейчас недовольных возглавляют "радикалы", которые требуют вести войну в условиях "тотальной мобилизации ресурсов страны" в стиле СССР. Именно поэтому риторика Пригожина находила такую поддержку. Но если еще больше "закрутить гайки" — эффект будет обратным. Поэтому никакого "сталинизма" Путин не инициирует.

Последние 2 месяца также выявили пассивность двух ключевых спецслужб РФ — ФСО и ФСБ. Во время истории Пригожина в Ростовской области ФСБ просто закрылись в своих офисах-крепостях и не проявляли активности, пока бунт не был урегулирован. Так же себя вел и КГБ в 1991 году. Пассивность демонстрирует и равнодушие, и растерянность.

ФСБ ведет себя так же, как и в 1991-м — пассивно наблюдает Фото: Shutterstock

А вот жизнь "своих" россиян не смущает. Да, армия РФ подавляет инициативу и ориентирована на выполнение любых приказов, даже безумных, это накладывается на традиции дедовщины и насилия в армии. Что и формирует пренебрежение к жизни солдат. Это делает армию РФ менее профессиональной и более пассивной, чем ВСУ, но увеличивает толерантность к потерям. Такой стиль ведет к постепенной демотивации солдат из-за банального желания выжить. Но вряд ли будет поводом для чего-то большего, чем локальные бунты или протесты.

Российское общество тоже равнодушно к потерям, потому что крайне деполитизировано. Им говорит Путин "война нужна" — "ок". Скажет "нужен мир и отдать Крым" — "ок". Вместо Путина будет другой — "Ок". Над этим Путин и Ко долго работали. Потому что фрагментированное, пассивное общество, погрузившееся в эскапизм — это идеал для диктатуры. Да, в России есть идейные сторонники (много) и противники (мало) войны. Но они все вместе — в меньшинстве. Большинству вообще плевать, сколько людей погибнет с обеих сторон. Потому что они делегировали политику наверх (да, история с утонувшим пилотом — очень показательна).

В общем.

Армия РФ, режим и элиты существуют в состоянии эмоциональных качелей от "позорное поражение" до "ну может, как-то пропетляем", но до гниения и распада немного не хватает.

Ожидать, что генералы ВС РФ или ФСБ составят какой-то действенный мятеж — преждевременно. У них нет опыта образования горизонтальных альянсов, потому что это противоречит самой природе подобных диктатур. Но когда появится новый мятежник, многие люди ситуативно вполне могут поддержать его движение. Ну или инициируют свое собственное.

Факторами, которые дожмут, могут быть результаты на поле боя. Именно из понимания этого, я думаю, и исходит попытка перевести войну в позиционную, Они боятся, что несколько значительных поражений выведут систему из равновесия, и ждут "чуда" извне.

Поражения ускорят и масштабируют конфликты в армии, в элитах и в ядре режима. При пассивности общества. Процесс уже идет. И появление нового "черного лебедя" — это вопрос времени. Чтобы он быстрее прилетел к россиянам — нам надо больше оружия и не делать глупости.

Работаем над этим.

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