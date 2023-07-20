Игра по правилам закончилась. Как приватизация Danone и Carlsberg погубит экономику России

Национализация западных компаний Danone и Carlsberg в России — еще один шаг к краху экономики страны-агрессора, уверен экономист Юрий Гайдай . Ни один нормальный инвестор работать в ней теперь не будет — ни внешний, ни внутренний.

Национализация Россией активов Данона и Карлсберга — это очень хорошо.

Во-первых, часть западного бизнеса и инвесторов даже после начала вторжения тешила себя иллюзиями, что под угрозой только активы в энергетике и тяжелой промышленности — война, что поделаешь. А нет, привет FMCG (Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса — Фокус).

Да, на западе были, есть и будут предприниматели, готовые работать с упырями и людоедами, лишь бы маржа перекрывала риски, в том числе репутационные, и активы были в безопасности.

Но национализация активов в "гражданском" FMCG секторе ставит крест на иностранных инвестициях. Такое инвесторы запоминают очень хорошо.

В 2021-м приток прямых иностранных инвестиций в РФ был 39 млрд. долларов. Уже в 2022 — минус 19, то есть баланс упал на 58 млрд и ушел в минус. Это при фактически закрытых возможностях вывода инвестиций. Теперь эта строка платежного баланса обречена на минусы десятилетиями.

Во-вторых, и это пожалуй еще важнее, западные инвестиции были источником модернизации. Не просто модернизации активов, а каналом притока современных технологий, современной управленческой культуры. Теперь Россия об этом может забыть окончательно.

Россияне могут забыть о современных технологиях Фото: kremlin.ru

Если бы можно было абстрагироваться от войны, это вообще был бы увлекательный эксперимент для наблюдения со стороны — берем современную западную корпорацию с выручкой в 1,5 млрд долларов и полутора десятками заводов, ставим руководить ею племянника Кадырова и наблюдаем за темпами деградации эффективности, методов работы с рынком, ценовой политики. Кайф, морожено.

Но, конечно, абстрагироваться не могу. Поэтому желаю бизнесу в России побольше национализаций, перехода на военные рельсы, пятилетку и продразвёрстку, казней массовых, армий Власова... ой, немного занесло. Но все будет.

Чем слабее РФ долгосрочно — тем меньше шансы, что нашим детям придется пройти через еще одну большую войну.

P.S.: Параллельно, кстати, появились новости, что прокуратура РФ взялась системно отжимать активы бывших санаториев СССР на побережьях Черного моря, которые были приватизированы уже лет 20 назад. Через обжалование приватизации. Десятки и десятки отелей, сотни гектаров дорогой земли.

Когда закончатся первые суды в пользу прокурорских, российский бизнес тоже ясно осознает, что игра по правилам окончательно закончилась. И это тоже радикально повлияет на склонность местного бизнеса инвестировать в российскую юрисдикцию. И уже влияет. Поэтому удачи прокурорским.

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