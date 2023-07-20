Удар по Одессе готовился давно. Почему его не стоит связывать с атакой на Крымский мост

Удары по Одессе и Николаеву только на первый взгляд похожи на возмездие за Крымский мост, утверждает телеведущая Ольга Лень . Она напоминает, что в России об этом говорили еще месяц назад

На неприятности с Крымским мостом российские пропагандисты реагируют уже привычно — традиционными криками об ударах хоть куда. В этот раз о центрах принятия решений вопят меньше, а больше о разрушении всех украинских мостов. И их в этот раз поплавило действительно сильно, потому что еще живы в памяти рассказы о супернадежной охране этого моста. Красивые картинки рисовали с боевыми водолазами, катерами и системами ПВО. Там даже боевые дельфины были. Но что-то с дельфинами, наверное, пошло не так, поэтому и прилетело второй раз. Короче, ходят как оплеванные теперь.

Но и эти крики уже привычны, и нового там в угрозах мало. А вот действительно интересно, что вся история с мостом абсолютно никак не перекликается с ударами по Одессе и Николаеву. От слова совсем. То есть, сейчас российские пропагандисты пытаются удары по украинским портам подать так, будто это "удары возмездия". Но на самом деле, это совсем не так. По портам Украины россияне решили бить еще с месяц назад. И об ударах по украинским портам и конкретно по зерновым терминалам также начали говорить уже давно. Наиболее яркий и откровенный спич на этот счет еще 9 июля выдал Соловьев. Разумеется, тогда никаких ударов по Крымскому мосту никто в РФ и близко не предвидел.

Последствия ударов по Одессе Фото: Facebook

Скажу больше, российские пропагандисты на 17 июля уже подготовили провокацию, которая бы им позволила вопить об украинских террористах. В ФСБ сняли смешной и крайне неубедительный ролик о "нацистах", которых задержали якобы за планирование покушения на Маргариту Симоньян и Ксюшу Собчак. Дальше собирались это разгонять с понедельника. Но тема напрочь скисла на фоне более ярких и реальных событий. Настолько, что напрочь о ней в телевизоре забыли.

И в представлении Кремля разрушение украинских портов — это такой способ для РФ выйти из зерновой сделки, но так, чтобы не поругаться с Эрдоганом. Разбить портовую инфраструктуру Украины, чтобы не было откуда грузить сельскохозяйственную продукцию. Нет портов — не поплывут сухогрузы. Не поплывут корабли — не будет зерновых сделок. А еще будет больше голода и мигрантов из стран Африки и Азии, что всегда рады организовать россияне.

Потому что продлевать зерновые сделки в Кремле не хотят — эти сделки очень непопулярны в глубинном народе. И очень трудно их представить народу как-то иначе, чем личный коррупционный навар окружения Путина и, в целом, унизительное для РФ принуждение россиян к миру и жизни в цивилизованном мире.

К тому же вырисовалась перспектива, что корабли с украинским зерном могут поплыть и без согласия РФ. А тогда ситуация станет еще более унизительной для РФ, потому что ярко покажет, как прекрасно может жить мир, если россияне не контролируют Черное море.

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