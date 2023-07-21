Россия покидает Черное море. Почему Москва перемещает свою зерновую логистику на Балтику
Атакуя Одессу и Николаев, россияне ожидают дестабилизацию ситуации в своих черноморских портах. Поэтому, пишет экономический обозреватель Алексей Кущ, Москва постепенно перемещает зерновую логистику в Балтику.
Из российской аналитики.
РФ перемещает зерновую логистику в Балтику.
Перевалка там удваивается ежегодно и уже составила 2 млн тонн.
Но в перспективе — 25 млн тонн или 50% перевалки экспорта.
Открылся новый портовый комплекс в Высоцке Ленинградской области — перевалка 200 тысяч тонн в Тунис.
Инвестиции в проект — более 5,5 млрд рублей.
Объем перевалки после завершения строительства — 4 млн. тонн в год.
Еще один терминал в Усть–Луге мощностью в 10 миллионов тонн.
Отправлять зерно будут в Африку, Азию и Ближний Восток.
Зачем россиянам переориентация на Балтику?
Официально — для перераспределения нагрузки на логистику.
Неофициально — россияне ожидают дестабилизацию ситуации в своих черноморских портах.
Скорее всего, прямо сейчас формируется узел геополитических рисков в Черном море.
Именно к нему и готовится РФ, создавая резервную логистику в балтийских портах.
На графике — перераспределение российских логистических потоков по зерну.