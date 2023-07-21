Россия покидает Черное море. Почему Москва перемещает свою зерновую логистику на Балтику

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Из российской аналитики.

РФ перемещает зерновую логистику в Балтику.

Перевалка там удваивается ежегодно и уже составила 2 млн тонн.

Но в перспективе — 25 млн тонн или 50% перевалки экспорта.

Открылся новый портовый комплекс в Высоцке Ленинградской области — перевалка 200 тысяч тонн в Тунис.

Инвестиции в проект — более 5,5 млрд рублей.

Объем перевалки после завершения строительства — 4 млн. тонн в год.

Еще один терминал в Усть–Луге мощностью в 10 миллионов тонн.

Отправлять зерно будут в Африку, Азию и Ближний Восток.

Зачем россиянам переориентация на Балтику?

Официально — для перераспределения нагрузки на логистику.

Неофициально — россияне ожидают дестабилизацию ситуации в своих черноморских портах.

Скорее всего, прямо сейчас формируется узел геополитических рисков в Черном море.

Именно к нему и готовится РФ, создавая резервную логистику в балтийских портах.

На графике — перераспределение российских логистических потоков по зерну.

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