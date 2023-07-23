От пустозвонов до гениев. Какие топ-менеджеры управляют сейчас Украиной

Бизнес-консультант Андрей Головачев выделает пять типов топ-менеджеров. Лучшие из них — те, которые четко понимают, что надо делать в каждой конкретной ситуации и , главное, знают как

Моя классификация топ-менеджеров

После 25 лет управленческой деятельности я пришел к следующей классификации топ менеджеров в Украине.

1. Топ-менеджеры, которые ничего не знают и ничего не умеют.

Это типичные job jumpers. Как правило, обладают неплохой внешностью, хорошим речевым аппаратом . Как говорится, продают манеры. Быстро убегают из компании, как только их пустота становится всем очевидной

Таких на рынке где-то 10 %

2. Топ-менеджеры, которые кое-что знают, но ничего не умеют делать

Это болтуны. Жонглируют умными словами. Вредный и опасный тип

15 %

Фото: energepic.com from Pexels

3. Топ-менеджеры, которые хорошо понимают, ЧТО надо делать, но не знают КАК

Грамотные импотенты

В определенных условиях бывают весьма полезны

25 %

4. Топ-менеджеры, которые не понимают, ЧТО надо делать, но очень энергичны и проявляют инициативу

Дураки с инициативой

45%

5. Топ-менеджеры, которые четко понимают, ЧТО надо делать в каждой конкретной ситуации и, главное, знают КАК

Это звезды

5%

Отличительной чертой звезд является их способность одновременно к абстрактному и конкретному мышлению. Абстрактное мышление позволяет им быстро и точно определять суть проблем, конкретное мышление — найти специфическое решение данной конкретной проблемы.

Владельцы бизнеса, ищите звезд и не копейничайте на их оплате. Они дорогОго стоят.

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