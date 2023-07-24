Ядерное оружие уже использовано. Как его наличие у России спровоцировало войну против Украины

Социальной опорой войны в России является элита, постоянно жаждущая экспансии, утверждает психолог Светлана Чунихина . А зонтик для этой экспансии — наличие у кремлевского режима ядерного оружия, и ничего больше.

На Медузе вышла статья, где аргументировано показано, что подлинной социальной основой войны против Украины является не массовый россиянин, ошалевший от пропаганды, а, наоборот, элиты. Причем элиты специфические, непубличные, вскормленные бюджетом и коррупцией, уходящие корнями в советскую номенклатуру.

Эти "непростые", как их называют в статье, люди имеют нулевую склонность к ресентименту. Просто потому, что они за последние 30 лет ничего не теряли, а только приобретали. И если сейчас залог их благополучия — путинский режим — способен устоять только пока идет война в Украине, значит они будут всеми своим щупальцами голосовать за эту войну.

А я бы в этих рассуждениях пошла еще дальше. Да, война против Украины — это проект прагматиков, которые успешно притворяются фанатиками. Но кроме циничного расчета, думаю, эти люди не чураются и определенной романтики. Их романтика — это экспансия. Им требуется больше и больше власти и ресурсов, которые они могут контролировать. Даже если их нельзя потребить и переработать, эти ресурсы можно весело уничтожить. Главное, чтобы много, больше, еще больше. Почему бы не разрушить целый миропорядок? Ну или хотя бы пару-тройку соседних стран?

Российская элита продуцирует войну Фото: GettyImages.com

И самое главное, что зонтиком для этой экспансии, для их ощущения неуязвимости и безнаказанности, которое щекочет аппетиты и заставляет хотеть поглотить кусок современности пожирнее, является не крепость путинского режима, не мощь прости господи российской армии, не моральная правота русскомирской идеи, ничего из этого. А только и исключительно наличие у них ядерного оружия.

Ядерная бомба — это единственный серьезный аргумент в этой войне, единственная причина, почему эта война вообще была развязана и почему ей не видно конца. Потому что все боятся ядерной эскалации.

И в этом смысле ядерное оружие уже применено. Оно применяемся каждый день в виде угрозы, которая вынуждает остальной мир смиренно слушать путинские бредни про историю, привыкать к перспективе глобального продовольственного кризиса, искать возможности сохранить Путина у власти, одергивать украинцев, когда крики боли и горя становятся слишком громкими.

Мир проиграл Путину и тому ненасытному классу, который непомерно распух за годы его правления, ядерную войну. Войну, развязанную ни почему, просто так. Потому что "а что вы нам сделаете". Вот и все.

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