Вилла, шопинг, две рубашки: как нардепы устраивают себе хороший отпуск за границей в разгар войны

Народный депутат Юрий Аристов был замечен отдыхающим на Мальдивах в пятизвездочном отеле. По мотивам этого сюжета журналист Сергей Высоцкий написал ироничный "мастер-класс" на тему "Как депутату поехать в отпуск во время войны".

Как поехать без палева в отпуск во время войны, если вы влиятельный народный депутат от власти: мастер-класс!

Правда, к сожалению, Мальдивы по такой схеме не вариант

Набираете посла в Испании или Италии. И говорите, что у вас есть срочная необходимость за две недели встретиться хотя бы с одним парламентарием, общественностью, диаспорой, чиновником по очень важной теме, которая совпадает с профилем вашего комитета (экология, права человека, продуктовая безопасность и т.д.).

Лучше, конечно, Италия. Потому что до побережья Тирренского моря от Рима очень близко. Это, конечно, не Адриатика, но на крайняк сгодится. От Мадрида до Валенсии чапать долго. Да и место намоленное, могут спалить.

Идете к председателю комитета, скорее всего, вашему дружбану, и говорите: старик, срочно надо по делам выехать в Италию (подмигиваете). Он дает вам письмо о крайней важности укрепления отношений с Италией. Пересылаете послу. Можете опционально попросить сделать звонок в посольство и главу комитета.

Посол ищет вам в Риме хотя бы одного разморенного летом парламентария. Их там 600 + 200 сенаторов. Кого-то найти можно.

Едете в Рим. Берете с собой один костюм, одну рубашку, туфли и два галстука (это важно)! Едете на полноценных пять дней. Плюс берете полторы недели на дорогу авто. Назначаете первую встречу в день приезда, вторую какую-то (диаспора там) в день, следующий за днем возвращения в Рим. На первую надеваете первый галстук, на вторую — второй! Арендуете на эти 5 дней виллу (никаких отелей)!

В первый день даете задание пресс-секратарю написать пафосный пост с фоткой встречи: прибыл в Италию для обсуждения насущных проблем современности. Я в костюме и галстуке в 35 градусов жары — на какие только жертвы не пойдешь ради Родины! Чилите на вилле. В последний день — еще один пост. Встреча в другом галстуке и текст: прошедшие плодотворные пять рабочих дней в Италии. Не обо всем могу рассказать. Не все встречи были публичными. Италия — наш друг, который оказывает огромную поддержку. Все пять дней не ел, не спал, думал об Украине! Высший пилотаж — на третий день мотнуться где-то на часа два в Рим, зайти в посольство — фотка откуда: скоординировали усилия дипломатии и парламента в деле льготных поставок соуса арабьято для временных переселенцев!

По дороге туда и обратно можно потусить в горах Словении, заехать на шопинг в Вену, погулять по Будапешту!

Сплошной профит!

А то Мальдивы, отели дорогущие! Как дети, честное слово!

Источник