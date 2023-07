Стыдно перед партнерами. Почему кредиты МВФ вместо малого бизнеса достаются ДТЭК

Глава ДТЭК в интервью "Форбсу" рассказал, что ДТЭК хочет поучаствовать в программе 5-7-9 (компенсация процентных ставок по кредитам за счет государства) на примерно 5 млрд, и что это уже пообещали, и, кажется так, немного сетует на то, что денег еще не получили.

Что тут такого. То, что меньше месяца назад Украина и МВФ обновили "то_самое_соглашение_с МВФ". Виртуальные чернила еще не высохли.

И в тексте обновленного соглашения МВФ прямым текстом пишет — без всякой дипломатии той — что расширение программы 5-7-9 несет значительные фискальные риски. И "предлагает", если так можно сказать, обратить на это внимание. А мы — в соответствии с предложением — взяли на себя прямые обязательства пересмотреть программу таким образом, чтобы она была сконцентрирована исключительно на поддержке малого и среднего бизнеса, и не предусматривала участия там крупного бизнеса.

И это даже, страшно сказать, структурный маяк. Новый.

Structural benchmark # 13. Develop a concept note on the 5-7-9 program with proposals to target small and medium enterprises by phasing out the eligibility of large companies, enhance monitoring, and maintain adequate safeguards

Эта программа задумывалась не для крупного бизнеса!

Там МВФ еще прошелся по Фонду развития предпринимательства (распорядителю этой программы 5-7-9) — "The expanding portfolio of the BDF coupled with the risks arising from its weak governance and risk management may become a source of substantial fiscal risks". Так прошелся, что со стыда можно было бы сгореть — "слабое управление и риск-менеджмент", но такое, кого это когда-либо беспокоило).

Это я к тому, что: когда мы уже научимся выполнять обязательства, которые сами на себя берем. Как страна. Независимо от того, нравятся или нет. Мы подписали. Или хотя бы в публичном пространстве не говорить громко противоположное этим обязательствам. Нет, сынок, это фантастика.

(логику ДТЭК тоже можно понять, потому что если есть возможность взять какие-то другие деньги, чем свои, то любой финансист этим воспользуется, свои деньги дороже. Но если уж оно так позарез нужно — а, похоже, нужно — дайте уже из бюджета те $20 млн в год (5 млрд * 15% разницы в ставках / 36.57 курс), зачем мучить ту программу, которая и не для того задумывалась, и уже партнеры на нее так пристально и подозрительно смотрят).

