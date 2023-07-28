Останется только один. Путин, Пригожин и Лукашенко затеяли игру со смертельным исходом

НА АРЕНЕ — ТРОЙКА "ЗАКЛЯТЫХ ДРУЗЕЙ" МИРА.

Путин, Лукашенко и Пригожин используют друг друга в общих и своих целях. Пока эти цели не противоречат друг другу, но уже явно не совпадают. В конечном счете, Путину не нужен ни живой Лукашенко, ни живой командир ЧВК "Вагнер" Пригожин. Но смерть любого из них раньше времени ослабит самого Путина. Свержение Лукашенко Кремлем приведет к потере Беларуси. Уничтожение раньше времени Пригожина приведет к потери "африканских завоеваний" Путина-Пригожина и оставит его один на один с российской армией, которая проиграла войну в Украине и которой он не доверяет и уже боится.

У каждого из этой тройки свои мотивы для сотрудничества и способы использования партнера. Но в любом случае, все трое — Путин, Пригожин, Лукашенко прекрасно осознают, что в будущем может остаться только один из них.

Сочетание российского тактического ядерного оружия (ТЯО), переброшенного Путиным в Беларусь, с присутствием там ЧВК Пригожина резко обостряет военно-политическую ситуацию не только на юго-востоке Украины, но и центральной Европе. С другой стороны, сам факт вывода Пригожина на международный уровень и перемещения его с украинских фронта на белорусские направление говорит о том, что Путин ограничен в своих ресурсах и планах продолжения войны. Более того, использование нелегитимных, иррегулярных, парамилитарных прокси-сил, имеющих большой опыт войны и подчиняющихся исключительно Путину, делает международный статус Путина крайне двусмысленным. Теперь никто из международных политиков не знает, с кем он имеет дело — с подлым хозяином частной армией "Вагнер", способным на все, или легитимным президентом России, играющим по правилам. Путин пытается разорвать связь между своей огромной властью и ответственностью за свои поступки. Но то, что может пройти в России, не пройдет на международной арене.

Тактическое ядерное оружие и ЧВК "Вагнер" - смертоносная смесь Фото: Flickr

Путину кажется, что "соединяя" ТЯО с ЧВК "Вагнер" и расширяя зону военно-политической напряженности, он расширяет свободу маневра своих действия с Украины на Прибалтику и Беларусь, Польшу и на юге - на все Черное море. И чем хуже будет положение российской армии в Украине, тем активнее Путин будет расширять зону свое агрессивной активности на другие регионы мира и сферы жизни (море, космос, киберпространство, продовольствие, выборы в других странах, Трамп и т д).

Путину, как чекисту, пытающемуся любыми средствами удержать свою власть, хочется верить, что таким образом он умело шантажирует США, НАТО и принуждает их к перемирию за счет Украины. Но использование Путиным Лукашенко и Пригожина в этом плане ядерного шантажа Запада лишь усугубляют его положение, а не помогает ему выкарабкаться из войны Украине.

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