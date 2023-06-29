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Лукашенко как мальчик на побегушках. Как глава Беларуси в нужный момент обслужил Кремль

В истории с усмирением мятежа Пригожина белорусский президент сыграл роль не миротворца, а скорее слуги Кремля, считает аналитик Сергей Фурса. Продолжение эта роль получила в теме Дмитрия Фирташа

Сергей Фурса
Сергей Фурса
Финансовый эксперт
eye 161
Лукашенко, Беларусь
Всегда готов к любым услугам Кремля!
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Лукашенко — это Чип и Дейл в одном флаконе. Безумие и отвага. Настоящий крепкий орешек.

То он спасает матушку Россию из смуты, один стоя против мятежа стрельцов, останавливая армию зеков и наемников под Москвой одним упоминанием о воевавших белорусских дедах.

А на следующий день спешит на помощь Дмитрию Фирташу, просто парню, которого хочет захватить в свои путы американская военщина и делает этого просто парня белорусским дипломатом, пытаясь таким нехитрым способом помешать его экстрадиции из такой милой сердцу Вены в неприветливые Штаты.

А ведь еще один он стоит на западной границе России, сдерживая нашествие польских интервентов.

А кто как не он должен помочь Путину делать ядерную эскалацию просто болтая языком без костей, не делая ничего...

Кажется же, настоящий народный герой.

лукашенко, путин Fullscreen
"Любой каприз за ваши деньги!"
Фото: TUT.BY

А на самом деле — просто парень на побегушках у кремлевской мафии. Которым сначала надо было сохранить лицо, договорившись с Пригожиным. А потом спасти своего газового прихвостня Фирташа, который так много знает о газовых махинациях Путина и компании, что просто нельзя допустить, чтобы он живым попал в руки американской следователей. Но делать Фирташа российским дипломатом как-то неудобно.

И Лукашенко всегда к их услугам. Любой каприз за российские грязные деньги. Без которых власть узурпатора Луки ничего не стоит.

И вместо народного героя видим просто очень дорогую усатую проститутку, которая способна ради власти на все.

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