Путину выгодна мировая экономическая нестабильность. Почему его план не сработал?

"Дестабилизация на мировых энергетических и продовольственных рынках, которая среди других причин привела к всплеску глобальной инфляции, была и остается частью плана Путина. Но страны-партнеры уже выходят из острого периода турбулентности, и это является хорошей новостью". Мнение.

Пока Украина начинает цикл снижения учетной ставки, наши ключевые партнеры сделали еще по одному шагу в направлении ужесточения денежно-кредитной политики.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о повышении:

ставки по основным операциям рефинансирования на 25 б.п. — до 4,25% (самого высокого уровня с октября 2008 года);

депозитной ставки также на 25 б.п. — до 3,75% (самого высокого уровня с 2001 года).

Это 9-е подряд повышение ставок ЕЦБ с июля 2022 года.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США после небольшого перерыва также продолжила серию по повышению процентной ставки, в 11-й раз с марта 2022 года. Она увеличилась на 25 б.п. и достигла уровня 5,25-5,50%. Это — максимум за 22 года.

Как и глава ЕЦБ, Кристин Лагард, так и глава ФРС, Джером Пауэлл, заявили о том, что вопрос дальнейшего повышения ставок осенью остается открытым и будет зависеть от дальнейшего прогресса в снижении потребительских цен в ближайшее время. В июне годовая инфляция в Еврозоне замедлилась до 5,5% (с максимума 10,6% в октябре 2022 года), в США — до 3% (с 9,1% в июне 2022 года).

ФРС и ЕЦБ продолжили повышение учетных ставок. Впрочем, потенциал их дальнейшего повышения почти исчерпан.

Впрочем, вызовом все еще остается базовая инфляция, что свидетельствует о наличии инфляционных ожиданий, нормализация которых потребует большего времени. Относительно высокая базовая инфляция в Еврозоне и США отражает вторичные эффекты от энергетической инфляции прошлого года и пост-ковидную ситуацию на рынках труда с низкими уровнями безработицы (в Еврозоне она рекордно низкая — 6,5%), что подталкивает рост реальных зарплат и потребления.

Собственно, контролируемая ситуация с занятостью во многом позволяет ЕЦБ и ФРС продолжать быстрый цикл повышения ставок, балансируя между охлаждением экономики (со всеми сопутствующими последствиями сокращения кредитования) и снижением инфляции. Но все же такое балансирование — в дополнение к другим негативным факторам (от глобальной дефрагментации до геополитических рисков, главным из которых остается агрессия РФ против Украины) — имеет свою цену.

Кристин Лагард: "Риски повышения инфляции включают потенциальное возобновление повышательного давления на стоимость энергоносителей и продуктов питания, что также связано с односторонним выходом России из Черноморской зерновой инициативы"

Согласно обновленному недавно обзору мировой экономики от МВФ, реальный рост экономики США в 2023 году замедлится до 1,8% (с 2,1% в 2022 году), Еврозоны до 0,9% (с 3,5% в 2022 году), в том числе, крупнейшая экономика — Германии — зафиксирует рецессию ("минус" 0,3%) по итогам текущего года.

Сейчас рынки сходятся во мнении, что сентябрь для ФРС и октябрь для ЕЦБ, вероятно, станут месяцами для заключительного поднятия ставок или начала длительной паузы в их повышении, за которым последует сокращение ставок в 2024 году. Хорошая новость заключается в том, что такие оценки отражают сворачивание рисков рецессии и ожидания "мягкой посадки" для развитых экономик в 2023-2024 годах.

Ожидаемое прохождение странами-партнерами острого периода турбулентности для нас является хорошей вестью.

Что это означает для Украины? Мы сейчас оторваны от глобальных финансовых рынков, и реально замечаем турбулентность на них разве что по увеличению ставки заимствований МВФ, которая привязана к учетным ставкам центральных банков — эмитентов мировых резервных валют.

Впрочем, очевидно, что при прочих равных условиях рецессия в странах — основных торговых партнерах (в частности, на страны ЕС приходится 62% всего экспорта в первом полугодии 2023 года, из которых почти половина это страны Еврозоны) и финансовая дестабилизация в них могли негативно повлиять как на объемы торговли, так и поддержки Украины.

Дестабилизация на мировых энергетических и продовольственных рынках, которая среди прочих причин привела к всплеску глобальной инфляции, была и остается частью плана Путина. И хотя основные экономические вызовы остаются на повестке дня, ожидаемое прохождение странами-партнерами острого периода турбулентности и приспособления экономик к новым условиям, грозившего стагфляцией, для нас является также хорошей новостью.