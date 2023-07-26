Цены на продукты вырастут: в МВФ озвучили последствия выхода России из зерновой сделки

Сообщается, что зерновая сделка море сыграла "очень важную роль" в обеспечении достаточных поставок зерна из Украины. Так, удалось экспортировать около 33 тонн зерна по морю.

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Из-за того, что Россия вышла из Черноморской инициативы, мировые цены на зерно могут вырасти на 15%. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуриншас, пишет Sky News.

По его словам, 25 июля в МВФ подсчитали, что стоимость зерна в мире вырастет на сумму от 10 до 15%.

Гуриншас сказал, что зерновая сделка море сыграла "очень важную роль" в обеспечении достаточных поставок зерна из Украины, ослабив ценовое давление на продукты питания.

"Мы все еще оцениваем, где собираемся приземлиться, но можно предположить, что повышение цен на зерно где-то в диапазоне от 10 до 15% является разумной оценкой", — сказал он.

По словам журналистов, сделка позволила Украине экспортировать около 33 тонн зерна по морю и стала важным фактором глобальной продовольственной безопасности. Прекращение действия соглашения может оказать особое давление на Северную Африку, Ближний Восток и Южную Азию — регионы, которые больше всего зависят от украинского зерна.

Напомним, что СМИ писали, что пять стран ЕС хотят продлить ограничения. Польша, Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния выступают за то, чтобы запрет ЕС на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла был продлен до конца года.

Кроме того, журналисты писали, что Россия может перекрыть альтернативные зерновые маршруты Украины. По данным американских журналистов, судоходным компаниям становится все сложнее найти способ доставить украинское зерно на мировые рынки.

Также сообщалось, что ЕС готов экспортировать украинское зерно через "коридоры солидарности". Все украинские сельскохозяйственные культуры могут начать вывозить через страны ЕС баржами, железной дорогой, автомобильным транспортом или внутренними водными путями.