Ціни на продукти зростуть: у МВФ озвучили наслідки виходу Росії із зернової угоди

Повідомляється, що зернова угода море зіграла "дуже важливу роль" у забезпеченні достатніх поставок зерна з України. Так, вдалося експортувати близько 33 тонн зерна морем.

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Через те, що Росія вийшла з Чорноморської ініціативи, світові ціни на зерно можуть зрости на 15%. Про це заявив головний економіст Міжнародного валютного фонду П'єр-Олів'є Гуріншас, пише Sky News.

За його словами, 25 липня у МВФ підрахували, що вартість зерна у світі зросте на суму від 10 до 15%.

Гуріншас сказав, що зернова угода море зіграла "дуже важливу роль" у забезпеченні достатніх поставок зерна з України, послабивши ціновий тиск на продукти харчування.

"Ми все ще оцінюємо, де збираємося приземлитися, але можна припустити, що підвищення цін на зерно десь у діапазоні від 10 до 15% є розумною оцінкою", — сказав він.

За словами журналістів, угода дозволила Україні експортувати близько 33 тонн зерна морем і стала важливим фактором глобальної продовольчої безпеки. Припинення дії угоди може чинити особливий тиск на Північну Африку, Близький Схід і Південну Азію — регіони, які найбільше залежать від українського зерна.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що п'ять країн ЄС хочуть продовжити обмеження. Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина і Румунія виступають за те, щоб заборона ЄС на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшникової олії була продовжена до кінця року.

Крім того, журналісти писали, що Росія може перекрити альтернативні зернові маршрути України. За даними американських журналістів, судноплавним компаніям стає дедалі складніше знайти спосіб доставити українське зерно на світові ринки.

Також повідомлялося, що ЄС готовий експортувати українське зерно через "коридори солідарності". Усі українські сільськогосподарські культури можуть почати вивозити через країни ЄС баржами, залізницею, автомобільним транспортом або внутрішніми водними шляхами.