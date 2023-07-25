Росія може перекрити альтернативні зернові маршрути України, — NYT

За даними американських журналістів, судноплавним компаніям стає дедалі складніше знайти спосіб доставити українське зерно на світові ринки.

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Напад на зерновий ангар на річці Дунай, альтернативний експортний маршрут, який став економічним рятувальним колом для України та всього світу, ускладнює зусилля країни з експорту свого зерна. Про це пише американська газета The New York Times.

Як повідомляють журналісти, для судноплавних компаній, які шукають спосіб доставити українське зерно на світові ринки, варіантів стає дедалі менше, що посилює торговельну кризу, яка, як очікується, посилить тиск на світові ціни на продовольство.

Алексіс Еллендер, аналітик аналітичної компанії Kpler, заявив, що цей маршрут вважався безпечним через його близькість до Румунії, члена НАТО. "Це потенційно закриє цей маршрут", — сказав Еллендер. Крім того, можуть зрости ставки на страхування суден, що ще більше підірве здатність України експортувати зерно.

На думку аналітиків, з огляду на вихід Росії з угоди, яка гарантувала безпечний прохід комерційних суден через Чорне море, страхові внески, ймовірно, будуть непомірно дорогими для судновласників.

Але деякі судновласники можуть ухвалити рішення заходити в українські порти навіть із підвищеним ризиком, якщо отримають гарантії від урядів Туреччини та України, вважає Йорук Ісік, аналітик консалтингової компанії Bosphorus Observer у Стамбулі.

За словами Ісіка, хоча річка Дунай вважалася безпечнішим варіантом, ніж Чорне море, існували обмеження на експорт зерна через неї через обмеження пропускної спроможності портів, дублювання руху на прикордонних переходах, нестачу пального та пошкоджені дороги.

Річка Дунай також дрібніша, ніж Чорне море. Це означає, що для перевезення тієї ж кількості зерна, яка помістилася б на одному більшому судні, що йде через Чорне море, потрібно багато невеликих суден. "Замість одного корабля вам потрібно 20", — сказав Ісік.

Він додав, що з часом Європейський Союз міг би надати фінансування для нових залізничних ліній і споруд, щоб полегшити потік товарів через Дунай, але на це потрібні роки. "Дунай ніколи не замінить чорноморські порти України", — сказав Ісик.

Атака ЗС РФ на зерновий ангар у Рені

У ніч на 24 липня Збройні сили РФ знову атакували Одеську область, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed. Атаки тривали протягом чотирьох годин і завдали шкоди портовій інфраструктурі Дунаю. Сили протиповітряної оборони збили три ворожі БПЛА. Унаслідок атак було знищено ангар із зерном у місті Рені та пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. Шестеро осіб дістали поранення.

Які наслідки атак ЗС РФ по "зерновому коридору"

Як пише NYT, атаки РФ на Одеську область є частиною її зусиль з блокування експорту українського зерна. Унаслідок цих атак Україна вже втратила мільйони тонн зерна, і це призвело до зростання цін на продовольство в усьому світі.

Атаки РФ були націлені на порти Рені та Ізмаїл на Дунаї.

Порти Рені та Ізмаїл є важливими логістичними центрами для експорту українського зерна.

Атаки РФ на порти Рені та Ізмаїл призвели до затримок в експорті українського зерна.

Затримки в експорті українського зерна призвели до зростання цін на продовольство в усьому світі.

Нагадаємо, 25 липня Bloomberg писав, що ціни на пшеницю досягли свого найвищого рівня за останні п'ять місяців після того, як російські війська обстріляли порт на Дунаї.